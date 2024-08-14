Война — день 903: ВСУ заняли более 70 сел в Курской области, а россияне штурмуют по всей линии фронта

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты активизировались на фронте, в попытках перекрыть шумиху вокруг боев в Курской области и даже смогли продвинуться в некоторых местах на востоке Украины. Тем временем, на самой территории России растет напряжение вследствие удачного прорыва ВСУ, в частности поступают сообщения об усилении охраны Москвы от ДРГ. Согласно официальным заявлениям Украина смогла взять под свой контроль 74 населенных пункта Курской области, а россияне вынуждены для сдерживания прорыва перебрасывать подразделения из Калининградской области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 14 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Воронеж подвергся атаке, в городе слышны взрывы, а россияне сообщают о работе ПВО по группе БПЛА

00:00 Россияне запустили беспилотники через северные области в сторону Киева и Полтавской области, сообщила пресс-служба Воздушных сил.

О том, что происходило 11 августа, читайте в трансляции: Война — день 900: россияне давят на Покровском направлении и теряют территории в Курской области

С ситуацией в Украине за 12 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 901: россияне устроили провокацию на ЗАЭС и сотнями сдаются в плен в Курской области

О новостях и событиях 13 августа мы рассказывали здесь: Война — день 902: украинские военные продвигаются в Курской области и заняли десятки сел