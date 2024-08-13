РФ продвинулась в направлении Покровска? Что происходит на самых горячих направлениях фронта (карта)

ВСУ ежедневно отбивают атаки россиян

На Покровском направлении оккупанты продвигаются в сторону Гродовки и Мирнограда. В то же время возле Торецка бои идут в пределах городской застройки.

Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-офицера 32 отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Бордиян в эфире "Радио Свобода". О продвижении в сторону Покровска пишет Deep State.

Что сейчас на Торецком направлении?

По словам Бордиана, бои ведутся у Северного и Железного. В Торецк иногда попадают диверсионно-разведывательные группы. В то же время количество российских военных, которые сдаются в плен, значительно увеличилось за прошедшую неделю.

Военный подчеркнул, что ситуация на подступах к Торецку тяжелая. Даже операция ВСУ в Курской области России пока никак не отразилась на боевых действиях на этом направлении. Даже наоборот — оккупанты увеличили плотность ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

"Обстрелы с помощью артиллерии и сбросы с дронов — тенденция примерно сохраняется. По поводу штурмов — да, немного интенсивность упала, это не очень высокая дельта... Они пытаются компенсировать эту нехватку именно обстрелами КАБами", — заявил пресс-офицер.

Что сейчас на Покровском направлении?

По данным Deep State, здесь оккупанты значительно продвинулись, захватив за сутки, 12 августа, сразу три села: Лисовое, Ивановку и Свиридоновку. Также есть небольшое продвижение в сторону села Гродовка, там бои якобы идут на первых улицах.

Заметим, что официально эту информацию не подтверждал Генштаб ВСУ.

ВСУ отбивают все атаки россиян в селе, ведь оно прямо выходит на Мирноград, который в 6 км от Покровска.

Кроме этого, враг продвинулся и на Кураховском направлении возле Константиновки и на Купянском возле Песчаного. Однако ВСУ отбили территорию на юге возле Стельмаховки.

Стельмаховка на карте

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