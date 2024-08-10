"Каждое окно — чья-то разрушенная жизнь": в сеть попало новое видео из Часового Яра
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Город выглядит почти полностью разрушенным
Украинский город Часов Яр (Донецкая область), продолжает держать оборону под натиском российских оккупантов. Однако продолжительные бои привели к тому, что большинство зданий там либо уничтожены, либо повреждены.
Новым видео из разрушенного города поделились бойцы 18-й бригады Национальной гвардии. Кадры были обнародованы пресс-службой НГУ в Facebook.
"Так сегодня выглядит Часов Яр, город вблизи Славянска. Город, который уже год, после большой обороны Бахмута, враги уничтожают до основания", — говорится в сообщении.
Представители Нацгвардии подчеркнули, что каждое пустое окно является чьей-то сломанной жизнью, а каждое здание — доказательством нечеловеческой сущности россиян.
Как известно, Часов Яр находится на господствующей высоте и прикрывает Константиновку — важный логистический центр и направление на Краматорск и Славянск — последние крупные города Донецкой области, остающиеся под контролем Украины. Бои за Часов Яр идут с весны 2024 года.
Напомним, недавно российские оккупанты на Востоке смогли захватить населенный пункт Сергеевка в Донецкой области.