"Кожне вікно — чиєсь зруйноване життя": до мережі потрапило нове відео з Часового Яру

Місто виглядає майже повністю зруйнованим

Українське місто Часів Яр (Донецька область), продовжує тримати оборону під натиском російських окупантів. Проте тривалі бої призвели до того, що більшість будівель там або знищено, або пошкоджено.

Новим відео із зруйнованого міста поділилися бійці 18-ї бригади Національної гвардії. Кадри були оприлюднені пресслужбою НГУ у Facebook.

"Так сьогодні виглядає Часів Яр, місто поблизу Слов’янська. Місто, яке вже рік, після великої оборони Бахмута, вороги знищують вщент", — йдеться у повідомленні.

Представники Нацгвардії наголосили, що кожне порожнє вікно є чиїмсь зламаним життям, а кожна будівля — доказом нелюдської сутності росіян.

Як відомо, Часів Яр знаходиться на панівній висоті та прикриває Костянтинівку — важливий логістичний центр та напрямок на Краматорськ та Слов’янськ — останні великі міста Донецької області, які залишаються під контролем України. Бої за Часів Яр йдуть з весни 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти на Сході змогли захопити населений пункт Сергіївка на Донеччині.