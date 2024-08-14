БПЛА атакували одразу кілька областей РФ: під удар міг потрапити аеродром "Саваслейка" (фото та відео)

Атака була масштабною

У ніч проти середи, 14 серпня, відразу в кількох областях Росії прогриміли вибухи. Крім Воронезької області, де під час атаки жителі запускали салюти, голосно було також у Орловській, Курській, Липецькій областях. Вже вранці вибухи пролунали у Нижегородській області, ймовірно, під удар потрапив добре відомий українцям аеродром "Саваслейка".

Воронеж

Про потужні вибухи у Воронежі російські паблики повідомили невдовзі після опівночі. У регіоні було оголошено загрозу атаки безпілотниками. У мережі з’явились відео, зняті мешканцями регіону. Примітно, що на одному з них видно салют, який запускають під час атаки.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Після вибухів у місті виникла пожежа. За попередніми даними, займання було зафіксовано у Хохольському районі, нібито після падіння дрону. Також було голосно у місті Борисоглібськ Воронезької області.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вночі написав у своєму Telegram-каналі, що в регіоні "ліквідовано велику кількість безпілотників літакового типу". За попередньою інформацією, постраждалих немає, додав він.

Ціллю у Воронезькій області могли стати військові аеродроми "Борисоглебськ" та "Балтимор". На другому базуються Су-34, які постійно скидають КАБи на Харківщину.

Орловська область

Також вибухи слухали мешканці Орловщини. Місцева влада нічого не повідомляла, але в орловських пабліках писала про атаку БПЛА і стверджувала, що ППО збиває безпілотники в регіоні.

У мережі з’явилося відео, зняте, як стверджується в Анахіно Орловській області, де нібито за дронами "полює" вертоліт.

"О**еть! Війна! Війна вже в Анахіно, стріляють!", — коментує очевидець.

Курська область

Вибух пролунав у курскому Желєзногорську. Повідомлялося про атаку БПЛА.

Нижегородська область

Вже вранці 14 серпня о 7:20 губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін повідомив, що в Кулібакському муніципальному окрузі "працюють засоби ППО та радіоелектронної боротьби для придушення атаки безпілотних літальних апаратів літакового типу". Він додав, що на місці працюють оперативні та екстрені служби. Про наслідки він не повідомив, але зазначив, що "вживаються заходи щодо їх мінімізації" За попередньою інформацією, на цей час постраждалих немає, додав чиновник.

Тим часом, Telegram-канал ASTRA публікує відео з місця. Безпілотники помітили над населеними пунктами Велетьма та Саваслейка Нижегородської області. Місцеві пабліки повідомляють "про 10 прильотів" військовою авіабазою "Саваслейка". За їхніми даними, проїзд до села та міста Кулебаки, в якому її розташовано, нібито перекрили. Підтверджень цієї інформації з інших джерел поки що немає.

Нагадаємо, аеродром "Саваслейка" розташований поблизу села з аналогічною назвою у Кулібакському районі Нижегородської області. До кордону України – близько 700 км. На аеродромі з кінця 2021 року базується полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". З цього аеродрому часто злітають МіГи, і тоді по всій Україні оголошують повітряну тривогу.

Липецька область

Також "червоний рівень загрози атаки БПЛА" вночі оголошувався у Липецькій області. Про це попередив її губернатор Ігор Артамонов.

Як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден вперше відреагував на те, що відбувається в Курській області. За його словами, він регулярно проводить наради з цього приводу.