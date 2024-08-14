Звідти злітає МіГ-31К: що відомо про аеродром "Саваслейка", який атакували безпілотники

Пролунало до 10 вибухів

Рано вранці в середу, 14 серпня, після "гучної" ночі в кількох областях Росії вибухи пролунали в Нижегородській області. За повідомленнями очевидців, безпілотники атакували аеродром "Саваслейка", з якого регулярно злітають МіГи й по всій Україні оголошують повітряну тривогу.

У міноборони Росії заявили, що над територією Росії минулої ночі нібито "черговими засобами ППО знищено чотири тактичні ракети та 117 БпЛА літакового типу". Над Нижегородською областю за даними відомства нібито було збито 11 БПЛА. Проте, чим саме, там не уточнили. А от місцеві пабліки були більш конкретними та повідомили, що під удар потрапив аеродром "Саваслейка".

Над ранок безпілотники помітили над населеними пунктами Велетьма та Саваслейка Нижегородської області. Очевидці повідомляють "про 10 прильотів" по військовій авіабазі "Саваслейка". За їхніми даними, проїзд до села та міста Кулебаки, в якому вона розташована, перекрили.

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Що відомо про аеродром "Саваслейка"

Аеродром "Саваслейка", який є одним із ключових об’єктів російських повітряних сил, розташований поблизу села з аналогічною назвою в Кулебакському районі Нижегородської області. Відстань до кордону України – близько 700 км. На аеродромі з кінця 2021 року базується полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".

Аеродром розташований на південний схід від села з однойменною назвою. Авіабаза "Саваслейка" була створена у 1953 році як центр підготовки авіаційного персоналу країн Варшавського договору. З 24 лютого 2022 року росіяни використовують "Саваслейку" для атак по Україні. Коли там злітає МІГ, через потенційну небезпеку удару "Кинджалами" повітряну тривогу оголошують по всій території України.

"Кинжал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Її максимальна швидкість ракети — 4080 м/с або 14688 км/год. Саме тому ці гіперзвукові ракети є дуже складною ціллю для систем ППО.

Село, поряд з яким знаходиться аеродром дуже бідне та убоге. Воно розташоване на березі річки Велетьма, за 16 кілометрів на північний захід від міста. У 2010 році кількість жителів населеного пункту становила 2 686 осіб.

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