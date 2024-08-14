Командир "Ахмату" придумав дату "захоплення" українцями Курської АЕС

Але ніяких доказів і подробиць не уточнив

Командир кадировського підрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов, який продовжує стверджувати, що Суджа не контролюється силами ЗСУ, знову зробив чергову заяву. Він каже, що українські бійці нібито мали захопити Курську АЕС до 11 серпня.

Зірковий тіктокер додав, що Київ планував вийти на переговори з Росією та пред'явити ультиматум. Слова Алаудінова цитує пропагандистське видання "РИА Новости".

"Алаудінов заявив, що отримано подробиці операції українських військ у Курській області: ЗСУ 11 серпня мали взяти АЕС у Курчатові. Після цього, за його словами, Київ планував вийти на переговори з Росією та пред'явити ультиматум", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що Алаудінов не сказав про який саме йдеться ультиматум. І наразі ніяких офіційних підтверджень з української сторони не було. Схоже росіяни продовжують маніпулювати, аби показати населенню, що в Росії "ситуація під контролем".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українські журналісти побували в Курській області, де другий тиждень триває військова операція ЗСУ. Вони показали, як у Суджі українські воїни скинули на землю російський прапор. І це сталося у той час, як командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що ЗСУ "не контролюють Суджу".