Закрываем небо над Курской областью: ВСУ приземлили российский истребитель, подробности

Сбили средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины

В ночь на 14 августа, Силы обороны Украины уничтожили очередной вражеский Су-34. Птичку сбили на территории Курской области (РФ).

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 был сбит во время выполнения боевого задания.

"Сегодня ночью на территории Курской области (РФ), во время выполнения боевого задания, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается неустанно", – написали в сообщении.

Су-34 – это многоцелевой бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150-600 км от линии боевого столкновения. Его основные задачи – удар по наземным и воздушным целям. Су-34 может нести разные типы ракет, бомб, а также вести воздушный бой.

Стоит отметить, что перед полномасштабным вторжением в Украину Россия имела на вооружении только 110 единиц этих самолетов. При этом боеспособными были менее 100 Су-34. То есть потеря каждого Су-34 весьма болезненна для оккупантов.

По официальным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 366 самолетов (+1 сегодняшний), а также 328 вертолетов.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, что ВСУ эпически сбили российский боевой самолет в Донецкой области. Момент сбития попал на видео.