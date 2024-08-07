Скрыть не удалось: в сети показали видео уничтоженного в Морозовске российского Су-34

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 36 миллионов долларов

Несмотря на все попытки россиян скрыть потери самолетов на аэродроме Морозовск, кадры оттуда все равно попали в сеть. 3 августа там произошел масштабный взрыв после атаки беспилотников на склад с боеприпасами.

Новыми видеозаписями, на которых хорошо видны обломки, поделился telegram-канал "russia no context". Кроме того, там показали видеозапись взрыва.

"Уничтоженный российский самолет Су-34 на аэродроме Морозовск Ростовской области", — говорится в подписи к видео.

Отдельно там показали видео, на котором видны разрушения одного из зданий на аэродроме.

Напомним, удар по аэродрому произошел в ночь на 3 августа, а в Главном управлении разведки после этого сообщили, что в результате взрыва был уничтожен склад, на котором хранились авиабомбы, а также самолет Су-34. Еще два таких же возможно были повреждены осколками, поскольку рядом с ними замечены следы от прилетов.

Всего было повреждено четыре технических здания и два ангара.

4 августа журналисты "Схем" ("Радио Свобода") обнародовали спутниковые снимки, на которых видны следы возгорания в районе складов с боеприпасами в северо-восточной части аэродрома.