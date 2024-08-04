Разрушенные здания и следы масштабных пожаров: появились спутниковые снимки аэродрома "Морозовск"

Пожар на аэродроме похоже смогли потушить

В сети появились спутниковые снимки с российского аэродрома Морозовск (Ростовская область). Он подвергся обстрелу в ночь на 3 августа.

Снимки Planet Labs за 4 августа были обнародованы журналистами "Схем" ("Радио Свобода"). На снимках заметны следы возгорания в районе складов с боеприпасами в северо-восточной части аэродрома.

На снимках заметно, что большую часть самолетов россияне убрали, однако на некоторых местах, где они должны стоять, видны следы горения.

Как известно, Украина нанесла удар по "Морозовску" в ночь на 3 августа, а по данным ВСУ удар пришелся по складу боеприпасов, где хранились, в том числе, управляемые авиабомбы.

При этом, уже можно сказать, что аэродром подвергается атакам регулярно. Первый удар был зафиксирован в начале апреля и тогда могли быть уничтожены до шести самолетов.

Второй удар был нанесен в средине июня, когда там находились пять самолетов. После прилетов на месте были видны следы пожаров и поврежденный ангар, однако об уничтоженных самолетах тогда информации не поступало. Для атаки украинские спецподразделения использовали не менее 70 беспилотников, отечественного производства.