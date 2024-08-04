Зруйновані будівлі та сліди масштабних пожеж: з’явилися супутникові знімки аеродрому "Морозовськ"

Пожежу на аеродромі схоже змогли загасити

У мережі з’явилися супутникові знімки з російського аеродрому Морозовськ (Ростовська область). Він зазнав обстрілу в ніч на 3 серпня.

Знімки Planet Labs за 4 серпня оприлюднили журналісти "Схем" ("Радіо Свобода"). На фото помітні сліди займання в районі складів із боєприпасами у північно-східній частині аеродрому.

На знімках помітно, що більшість літаків росіяни прибрали, проте на деяких місцях, де вони повинні стояти, видно сліди горіння.

Як відомо, Україна завдала удару по "Морозовську" в ніч на 3 серпня, а за даними ЗСУ удар припав по складу боєприпасів, де зберігалися, зокрема, керовані авіабомби.

При цьому вже можна сказати, що аеродром піддається атакам регулярно. Перший удар був зафіксований на початку квітня і тоді могли бути знищені до шести літаків.

Другого удару було завдано в середині червня, коли там було п’ять літаків. Після прильотів на місці було видно сліди пожеж та пошкоджений ангар, проте про знищені літаки тоді інформації не надходило. Для атаки українські спецпідрозділи використовували щонайменше 70 безпілотників вітчизняного виробництва.