Приховати не вдалося: у мережі показали відео знищеного у Морозовську російського Су-34

Вартість такого літака становить орієнтовно 36 мільйонів доларів.

Попри всі спроби росіян приховати втрати літаків на аеродромі Морозовськ, кадри звідти все одно потрапили до мережі. 3 серпня там стався масштабний вибух після атаки безпілотників на склад із боєприпасами.

Новими відеозаписами, на яких добре видно уламки, поділився telegram-канал "russia no context". Окрім того, там показали відеозапис вибуху.

"Знищений російський літак Су-34 на аеродромі Морозовськ Ростовської області", — йдеться у підписі до відео.

Окремо там показали відео, на якому видно руйнування однієї з будівель на аеродромі.

Нагадаємо, удар по летовищу стався в ніч на 3 серпня, а в Головному управлінні розвідки після цього повідомили, що в результаті вибуху було знищено склад, на якому зберігалися авіабомби, а також літак Су-34. Ще два такі ж, можливо, були пошкоджені осколками, оскільки поряд з ними помічені сліди від прильотів.

Всього було пошкоджено чотири технічні будівлі та два ангари.

4 серпня журналісти "Схем" ("Радіо Свобода") оприлюднили супутникові знімки, на яких видно сліди займання в районі складів з боєприпасами у північно-східній частині аеродрому.