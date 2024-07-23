Момент попал на видео: ВСУ эпично сбили российский боевой самолет

Это уже второй самолет за месяц

В Донецкой области украинские зенитчики сбили российский боевой самолет Су-25. Он в паре с другим Су-25 пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны, но этот полет оказался для него фатальным.

Информация об этом была опубликована в официальный Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"). Там отметили, что уничтожение самолета произошло на Покровском направлении.

"Благодаря точности и профессионализму наших зенитчиков, сегодня российская авиация уменьшилась еще на один боевой самолет – на штурмовик Су-25. "Покровский треугольник" для российской авиации", — говорится в сообщении.

Что известно о Су-25

Это советский штурмовик, который был принят на вооружение еще в 1981 году и продолжает оставаться на вооружении большого количества стран, в том числе и в Украине.

Примерная стоимость самолета оценивается в 11 миллионов долларов. У России такой техники всего около 190 единиц. Уже более 30 из них были уничтожены украинскими воинами.

Технические характеристики

Экипаж: 1 лётчик

Длина: 15,36 м (с ПВД)

Высота: 4,8 м

Масса пустого: 9315 кг

Масса снаряжённого: 11 600 кг

Максимальная скорость: 950 км/ч (с норм. боевой нагрузкой)

Крейсерская скорость: 750 км/ч

Управляемые ракеты: ракеты "воздух-воздух": 2×Р-60 (АА-8), ракеты "воздух-поверхность": 4×Х-25МЛ или Х-25МЛП или С-25Л или 2×Х-29Л

Бомбы: свободнопадающие и корректируемые различного назначения, бомбовые кассеты, 8×500 кг (ФАБ-500, РБК-500 и т. д.) , 8×250 кг (ФАБ-250, РБК-250 и т. д.).

Напомним, в этом месяце воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили уже второй штурмовик Су-25. Первый был успешно сбит 19 июля на Покровском направлении.