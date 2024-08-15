Трудно, но важно: в США заявили, что Украине будет сложно удержать территории в Курской области

Украине нужно расширить или удержать свои достижения в Курской области

Вооруженным силам Украины будет тяжело удержать позиции в Курской области РФ – Россия может атаковать там одновременно с нескольких сторон. Однако удержать их очень важно, поскольку именно от этого зависит, сколько войск России придется опрокидывать с фронта на территории Украины.

Об этом сообщает The New York Times. Издание побеседовало с двумя экспертами – старшим научным сотрудником по военным исследованиям австралийского Института Лоуи генерал-майором в отставке Миком Райаном и главой независимой исследовательской группы "Украинский центр безопасности и сотрудничества" Сергеем Кузаном.

Эксперты отмечают, что Украине нужно расширить или удержать свои достижения в Курской области так долго, чтобы заставить россиян перебросить больше войск с поля боя в Украине. Однако удерживать эти позиции будет сложно.

Кузан отметил, что россияне попытаются реализовать козырь, к которому украинские позиции уязвимы – авиационные удары. Как только фронт станет постоянным, динамика боев на нем немедленно приведет "к использованию авиации, управляемых бомб и баллистических ракет".

Райан отметил, что Россия по данным официальных лиц США вывела в Курскую область некоторые пехотные подразделения. Однако нет признаков переброски бронетехники, которая, как считают в США, понадобится российским войскам, чтобы вытеснить ВСУ с Курщины.

Как сообщалось ранее, по сообщению президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на 13 августа под контролем ВСУ находились 74 населенных пункта Курской области.

Между тем, в Киеве идет обсуждение необходимости создания военных комендатур на территории области, а Минреинтеграции уже запустило горячую линию для тех мирных жителей, подконтрольных украинским силам территорий, которые хотят эвакуироваться в безопасное место.