Сыграл на руку хаос в росармии: в ВСУ раскрыли детали успешной операции в Курской области

ВСУ стали свидетелями нескольких поразительных инцидентов

В первый день наступления ВСУ на Курскую область россияне путали украинских бойцов со своими. Для многих из них это стало роковой ошибкой.

Об этом рассказывает немецкое издание Bild. Журналист издания на днях посетил Сумскую область, где пообщался с украинскими военнослужащими, принимавшими непосредственное участие в Курской наступательной операции.

"Один боец рассказал, что его подразделение первого же дня наступления захватило вторую полосу обороны РФ. Вскоре к ним подъехали два российских грузовика с сотней солдат — они не знали, что их укрепления уже захвачены. Когда россияне приблизились к позициям украинцев, то были уничтожены огнем", — рассказывает журналист.

Другой случай произошел вечером того же дня. К украинским позициям приблизился российский танк, экипаж которого также не был информирован об изменении ситуации на фронте. По словам бойцов, командир танка даже обратился к ним с вопросом о парковочном месте, на что получил неожиданный ответ о том, что они уже "припарковались". Благодаря этому недоразумению украинские военные смогли захватить вполне исправный танк вместе с полным боекомплектом и горючим.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно об успехах на Курском направлении. Вооруженные силы Украины заняли еще четыре села в Курской области.