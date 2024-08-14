Зіграв на руку хаос в росармії: в ЗСУ розкрили деталі успішної операції в Курській області

ЗСУ стали свідками кількох вражаючих інцидентів

У перший день наступу ЗСУ на Курську область росіяни плутали українських бійців зі своїми. Для багатьох з них це стало фатальною помилкою.

Про це розповідає німецьке видання Bild. Журналіст видання днями відвідав Сумську область, де поспілкувався з українськими військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у Курській наступальній операції.

"Один боєць розповів, що його підрозділ першого ж дня наступу захопив другу смугу оборони РФ. Незабаром до них під’їхало дві російських вантажівки із сотнею солдат — вони не знали, що їхні укріплення вже захоплені. Коли росіяни наблизилися до позицій українців, то були знищені вогнем", — розповідає журналіст.

Інший випадок стався вже ввечері того ж дня. До українських позицій наблизився російський танк, екіпаж якого також не був поінформований про зміну ситуації на фронті. За словами бійців, командир танка навіть звернувся до них із запитанням про місце для паркування, на що отримав несподівану відповідь про те, що вони вже "припаркувалися". Завдяки цьому непорозумінню, українські військові змогли захопити цілком справний танк разом із повним боєкомплектом та пальним.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомо про успіхи на Курському напрямку. Збройні сили України зайняли ще чотири села у Курській області.