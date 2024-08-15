Роют, как кроты: Россия напугана украинским наступлением в Курской области и строит укрепления

Россияне пытаются защитить главные автомобильные магистрали и важные наземные линии связи

Украинское наступление в Курской области РФ стало ощутимым фактором влияния на российскую оборону, безопасность и логистические маршруты. Россияне, испуганные перспективой мощной атаки ВСУ, начали активно строить на частично контролируемой Курщине всевозможные укрепления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 14 августа. Так, спутниковые снимки за 12 августа демонстрируют, что юго-западнее Льгова вдоль трассы E38 Льгов-Рыльск-Глухов возникла недавно выкопанная система полевых укреплений, в том числе траншеи и противотанковые рвы. Полевые укрепления возникли также у трассы 38K-024 к югу от Льгова.

Аналитики считают, что укрепления расположены по меньшей мере в 17 километрах от точки, которая была заявлена, как наиболее дальнее продвижение ВСУ в области. Это свидетельствует о том, что россияне озабочены возможным продолжением удачного наступления ВСУ и быстрым продвижением украинских войск дальше вглубь России.

Россияне пытаются защитить главные автомобильные магистрали и важные наземные линии связи, чтобы воспрепятствовать украинскому наступлению. В первую очередь это касается маршрутов вдоль автотрасс E38 и 38K.

"Сообщается, что операции Украины в Курской области также влияют на материально-техническое обеспечение российской железной дороги — Общество железнодорожников Беларуси заявило 13 августа, что ее внутренние источники сообщают, что российская государственная железнодорожная компания "РЖД" сообщила белорусской государственной железнодорожной компании "БЗ" о прекращении направления поездов со всех вокзалов Белорусской железной дороги на станции Орловско-Курской ветви Московской железной дороги с 12 августа в связи с "масштабной оперативной переброской войск в направлении Курской области" и движением грузовых поездов военного тылового назначения", — добавили аналитики.

Как сообщалось ранее, по сообщению президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на 13 августа под контролем ВСУ находились 74 населенных пункта Курской области.

Между тем, в Киеве идет обсуждение необходимости создания военных комендатур на территории области, а Минреинтеграции уже запустило горячую линию для тех мирных жителей, подконтрольных украинским силам территорий, которые хотят эвакуироваться в безопасное место.