Массовое недовольство? Россияне изменили отношение к власти из-за событий в Курской области

Рост доли недовольных буквально за одну неделю боев в Курщине составил 7%

Россияне, похоже, меняют отношение к власти после того, как Кремль продемонстрировал вялость и беспомощность после начала боев в Курской области. Количество недовольных действиями российского правительства возросло впервые после того, как в 2023 году руководитель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин совершил вооруженный мятеж и организовал поход на Москву.

Об этом сообщил российский фонд "Общественное мнение" (ФОМ), который 11 августа провел социологический опрос граждан РФ. Отмечается, что 25% респондентов охарактеризовали действия властей как "возмутительные", что стало самым высоким показателем с момента мятежа Пригожина в июле 2023 года (26%).

Рост доли недовольных буквально за одну неделю боев в Курщине составил 7%. Это самый высокий скачок уровня недовольства с осени 2022 года, когда российский диктатор Владимир Путин объявил всеобщую мобилизацию. Тогда за неделю количество недовольных прыгнуло с 21% до 31%.

Также события в Курской области – потеря десятков населенных пунктов, применение в боях срочников, большинство из которых погибло или попало в плен, жертвы среди гражданских, эвакуация, истерическая российская пропаганда – повлекли за собой рост страха у россиян. Более 45% респондентов сказали, что сами чувствуют усиление тревожности и видят это у коллег и знакомых.

Рейтинг правящей партии РФ "Единая Россия" опустился с 49 до 44%. А вот российскому диктатору пришлось наоборот, нарисовать рост поддержки – с 78% до 80%.

Между тем, россияне пытаются бросать на Курское направление "солянку" из своих военных, но их сил все равно мало, чтобы выбить с этой территории ВСУ. При этом враг собирает силы по другим направлениям, чтобы защитить эту область, и это играет на руку Украине.

Кстати, моральное разложение и паника в РФ уже достигли того уровня, что россиянам по телевизору посоветовали смириться с потерей территорий в Курской области. Более того, не исключено, что придется отдать Украине все приграничные территории.