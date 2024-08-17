Украина имеет право использовать это вооружение, как пожелает

Украина имеет право использовать технику и вооружение, которые передавала Испания, по своему усмотрению. В том числе, это касается использования испанского вооружения в боевых действиях в Курской области России.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает информационное агентство EFE. Роблес отметила, что Испания продолжит поддерживать Украину, оказывая военную помощь; также у Украины всегда будет поддержка других государств-членов НАТО.

При этом, отвечая на вопрос применения испанского оружия в Курской области, Роблес сказала, что ей об этом ничего не известно. Однако Украина имеет право использовать это вооружение, как пожелает, поскольку оно "оборонное для защиты".

"Это война, и, следовательно, Украина всегда будет использовать те материалы, которые считает нужным", – добавила министр.

Напомним, что Украина уже получила истребители F-16, однако для большей эффективности нужны дальнобойные ракеты. Речь может идти о крылатых ракетах JASSM — их предоставление прорабатывается в администрации американского президента.

Несмотря на то, что Украина устроила масштабную боевую операцию в Курской области, на территории России, а не на своих временно оккупированных россиянами землях, непохоже, чтобы западные союзники были против этого. Напротив, со стороны некоторых ключевых партнеров Украины прозвучали слова одобрения.

Подавляющее большинство политиков по консервативной оппозиции горячо поддержали как украинское наступление, так и использование немецкого вооружения на территории России. В частности, Родерик Кизеветтер, депутат от ХДС/ХСС заявил, что право Украины бить по российским базам на российской территории немецким оружием – это вполне законно, поскольку немецкое оружие после передачи Украине становится украинским. Канцлер Олаф Шольц, известный своей осторожностью, вообще воздержался от комментариев и не стал прерывать летний отпуск.