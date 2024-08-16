Украина может получить крылатые ракеты JASSM: на каком этапе решение и что это за оружие (видео)

Оккупантам-ценителям бункеров стоит напрячься

Украина уже получила истребители F-16, однако для большей эффективности нужны дальнобойные ракеты. Речь может идти о крылатых ракетах JASSM — их предоставление прорабатывается в администрации американского президента.

Решения еще нет, идет проверка, смогут ли украинские самолеты нести эти ракеты и изучение передачи чувствительных технологий, пишет POLITICO. Предыдущие передачи Украине современного оружия вызвали также немалые дискуссии.

Что за ракета AGM-158 JASSM

Крылатая ракета авиационного базирования AGM-158 JASSM появилась в 2003 году. Ее дальность – 370 км в базовой версии. Дальнейшие модернизации увеличили дальность в 900 км – для AGM-158B JASSM-ER, производимого с 2014 года. Однако перспектива получения у Украины есть только для базовой версии. Они имеют общий вес проникающей боевой части – 450 кг. Это позволяет пробить землю на глубину до 24 метров и железобетонную плиту до 2 метров толщины, что делает ее весьма эффективной против бункеров. Это показывается в промо-видео Lockheed Martin.

Ракета предназначена для поражения сильно защищенных высокоприоритетных целей противника глубоко в тылу противника. Наводка осуществляется по GPS, а на конечной траектории ракета использует и тепловизионную головку самонаведения, что повышает точность и позволяет избегать РЭБ. Эта ракета не является дефицитом и стоит на вооружении не только в США, но и у союзников – Великобритании, Финляндии, Польши, Австралии.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинской разработке — САУ "Богдана", что может поразить врага на расстоянии 40-60 км. Ее серийно начали производить уже после полномасштабного вторжения.