Один из расчетов Stormer сбил 70 дронов врага: что это за ЗРК и как удалось добиться результата (видео)

Самолеты и вертолеты врага уже не решаются подлетать к расчетам ЗРК

Британские ЗРК Stormer Украина получила еще летом 2022 года. Некоторым расчетам зенитно-ракетного комплекса удалось добиться на нем больших результатов. В частности, бойцы 1129 года зенитно-ракетного полка рассказали, что одному из расчетов удалось сбить с "британца" уже 70 российских дронов.

Об этом пишет "Милитарный". Оператор Stormer HVM перечислил, какие беспилотники удалось сбить, среди них — Zala, "Мерлин-ВР", Supercam, разные виды "Орланов" — всего 70 воздушных целей.

Не только мастерство оператора приводит к высоким результатам. Меткость повышается благодаря использованию ракет не с инфракрасной головкой самонаведения, а с лазерной наводкой.

Достичь такого результата, кроме мастерства операторов, удалось благодаря использованию зенитных ракет с лазерной наводкой, которым в отличие от ракет с инфракрасной головкой самонаведения не нужно захватывать цель по тепловой сигнатуре. Это ракеты Starstreak. ее не обманешь тепловыми ловушками, она также эффективна и против самолетов и против вертолетов, если они подлетят достаточно близко. В ракете три разделяемых в воздухе "стрелы".

ЗРК Stormer

Дальность ЗРК Stormer – 7 км для поражения, 18 км для обнаружения цели. Сам – броневик с пусковой установкой на 8 ракет. Также можно использовать Marlet LMМ, имеющие большую дальность в 9 км, однако нуждающиеся в сопровождении оператором к цели. Важно, что этот ЗРК не излучает сигналы и вражеские радиолокаторы не видят его.

Ранее "Телеграф", рассказывал о ПЗРК Stinger. С этого переносного ЗРК также эффективно ликвидируют воздушные цели.