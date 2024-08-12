Сбивают ракеты и авиацию противника: что такое "Стингеры" и как они уничтожают технику оккупантов (видео)

Они находятся на вооружении более чем в 28 странах мира

Еще одно оружие, которое отпугивает российских окупантов – это знаменитые ПЗРК Стингер. Они могут уничтожать как воздушные, так и наземные цели и даже крылатые ракеты.

"Телеграф", ссылаясь на 24 Канал, расскажет о том, что да "Стингеры". Какие у них боевые возможности и чем они опасны для врага?

Что такое "Стингер"

Stinger – это американский переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух". Разрабатывает их американская компания General Dynamics. Он предназначен для поражения воздушных целей (самолетов, вертолетов, БПЛА, крылатых ракет), а также для обстрела надводных и наземных целей.

Тактико-технические характеристики

Система наведения: оптическое самонаведение

Длина ракеты: 1,52 м

Диаметр ракеты: 0,07 м

Стартовый вес: 10,1 кг

Масса ПУ: 5,6 кг

Дальность стрельбы: 200-4500 м

Максимальная высота цели: 3800 м

Максимальная скорость: 750 м/с

Вес боевой части: 3 кг

Тип боевой части: осколочный

"Стингеры" одноразовые и имеют цифровую систему обработки сигнала. Кроме того, ракета оснащена тепловой головкой самонаведения. Главные характеристики и идея такого комплекса в простоте прицеливания и высокой боеспособности. Любой пехотинец может быстро научиться правильно прицеливаться, подсоединять батарею с аргоном для охлаждения тепловой головки и стрелять.

Для использования "Стингеров" чаще всего нужно два человека, чтобы один стрелял, а другой подносил ракеты.

Где еще используют "Стингеры"

"Стингеры" находятся на вооружении более чем в 28 странах мира – Великобритании, Греции, Дании, Испании, Италии, Германии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, США, Швейцарии, Японии и, конечно, в Украине.

"Стингеры" активно начали использовать еще во времена холодной войны и за эти годы ПЗРК стали легендарными . К тому же "Стингер" остается единственным ПЗРК на вооружении армии США.

Стоит добавить, что в скором времени наша страна от США получит "Стингеры" и боеприпасы на сумму 125 миллионов долларов. Об этом сообщил Джон Кирби в пятницу, 9 августа.

Ранее "Телеграф" писал, чем вооружены части, захватившие плацдарм в Курской области.