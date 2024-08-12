Збивають ракети та авіацію противника: що таке "Стінгери" та як вони знищують техніку окупантів (відео)

Вони знаходяться на озброєнні більш ніж у 28 країнах світу

Ще одна зброя, яка відлякує російських окупантів – це славнозвісні ПЗРК Стінгер. Вони можуть знищувати як повітряні, так і наземні цілі та навіть крилаті ракети.

"Телеграф", посилаючись на 24 Канал, розповість про те, що так "Стінгери". Які у них бойові можливості та чим вони небезпечні для ворога.

Що таке "Стінгер"

Stinger – це американський переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля-повітря". Розробляє їх американська компанія General Dynamics. Він призначений для ураження повітряних цілей (літаків, гелікоптерів, БПЛА, крилатих ракет), а також для обстрілу надводних і наземних цілей.

Тактико-технічні характеристики

Система наведення: оптичне самонаведення

Довжина ракети: 1,52 м

Діаметр ракети: 0,07 м

Стартова вага: 10,1 кг

Маса ПУ: 5,6 кг

Дальність стрілянини: 200-4500 м

Максимальна висота цілі: 3800 м

Максимальна швидкість: 750 м/с

Вага бойової частини: 3 кг

Тип бойової частини: осколковий

"Стінгери" одноразові та мають цифрову систему обробки сигналу. Окрім того, ракета оснащена тепловою головкою самонаведення. Головні характеристики та ідея такого комплексу у простоті прицілювання і високій боєздатності. Будь-який піхотинець може швидко навчитися правильно прицілюватись, приєднувати батарею з аргоном для охолодження теплової головки самонаведення та стріляти.

Для використання "Стінгерів" найчастіше потрібно дві людини, щоб один стріляв, а інший підносив ракети.

Де ще використовують "Стінгери"

"Стінгери" перебувають на озброєнні у понад 28 країн світу – Великій Британії, Греції, Данії, Іспанії, Італії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії, Португалії, США, Швейцарії, Японії та, звісно, в Україні.

"Стінгери" активно почали використовувати ще за часів холодної війни і за ці роки ПЗРК стали легендарними . До того ж "Стінгер" залишається єдиним ПЗРК на озброєнні армії США.

Варто додати, що незабаром наша країна від США отримає "Стінгери" та боєприпаси до них на суму 125 мільйонів доларів. Про це повідомив Джон Кірбі у п'ятницю, 9 серпня.

Раніше "Телеграф" писав, чим озброєні частини, що захопили плацдарм у Курській області.