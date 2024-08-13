Один з розрахунків Stormer збив 70 дронів ворога: що це за ЗРК та як вдалося досягти результату (відео)

Літаки та гелікоптери ворога вже не наважуються підлітати до розрахунків ЗРК

Британські ЗРК Stormer Україна отримала ще влітку 2022 року. Деяким розрахункам зенітно-ракетного комплексу вдалося досягти на ньому неабияких результатів. Зокрема, бійці 1129 зенітно-ракетного полку розповіли, що одному з розрахунків вдалося збити з "британця" вже 70 російських дронів.

Про це пише "Мілітарний". Оператор Stormer HVM перерахував, які безпілотники вдалось збити, серед них — Zala, "Мерлин-ВР", Supercam, різні види "Орланів" — загалом 70 повітряних цілей.

Не тільки майстерність оператора призводить до високих результатів. Влучність підвищується завдяки використанню ракет не з інфрачервоною головкою самонаведення, а з лазерним наведенням.

Досягти такого результату, крім майстерності операторів, вдалося завдяки використанню зенітних ракет із лазерним наведенням, яким на відміну від ракет з інфрачервоною головкою самонаведення, не потрібно захоплювати ціль за тепловою сигнатурою. Це ракети Starstreak. її не обманеш тепловими пастками, вона також ефективна і проти літаків і проти гелікоптерів, якщо вони підлетять достатньо близько. В ракеті три "стріли", що розділяються в повітрі.

ЗРК Stormer

Дальність ЗРК Stormer — 7 км для ураження, 18 км для виявлення цілі. Сам — броньовик з пусковою установкою на 8 ракет. Також можна використовувати Marlet LMМ, які мають більшу дальність у 9 км, проте потребують супроводження оператором до цілі. Важливо, що цей ЗРК не випромінює сигналів та ворожі радіолокатори не бачать його.

Раніше "Телеграф", розповідав про ПЗРК Stinger. З цього переносного ЗРК також ефективно ліквідовують повітряні цілі.