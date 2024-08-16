Україна може отримати крилаті ракети JASSM: на якому етапі рішення та що це за зброя (відео)

Окупантам-поціновувавчам бункерів варто напружитися

Україна вже отримала винищувачі F-16, проте для більшої ефективності потрібні далекобійні ракети. Мова може йти про крилаті ракети JASSM — їх надання опрацьовується в адміністрації американського президента.

Рішення ще немає, триває перевірка, чи зможуть українські літаки нести ці ракети та вивчення передачі чутливих технологій, пише POLITICO. Попередні передачі Україні сучасної зброї також викликали чималі дискусії.

Що за ракета AGM-158 JASSM

Крилата ракета авіаційного базування AGM-158 JASSM з’явилась в 2003 році. Її дальність — 370 км в базової версії. Подальші модернізації збільшили дальність у 900 км — для AGM-158B JASSM-ER, що виробляється з 2014 року. Проте перспектива отримання в України є тільки для базової версії. Вони мають спільну вагу проникаючої бойової частини — 450 кг. Це дозволяє пробити землю на глибину до 24 метрів і залізобетонні плити до 2 метрів товщини, що робить її вельми ефективною проти бункерів. Це демонструється у промо-відео Lockheed Martin.

Ракета призначена для ураження сильно захищених високопріоритетних цілей противника глибоко в тилу противника. Наведення здійснюється по GPS, а на кінцевій траєкторії ракета використовує і тепловізійну головку самонаведення, що підвищує точність та дозволяє уникати РЕБ. Ця ракета не є дефіцитом і стоїть на озброєнні не тільки в США, а й у союзників — Великобританії, Фінляндії, Польщі, Австралії.

Раніше "Телеграф" розповідав про українську розробку — САУ "Богдана", що може уразити ворога на відстані 40-60 км. Її серійно почали виробляти вже після повномасштабного вторгнення.