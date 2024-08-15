САУ "Богдана": богиня війни, що б'є ворога на понад 40 км (фото)

Зі спеціальними снарядами дальність може досягати 60 км

Серед розробок українських інженерів, які стали широко відомі під час вторгнення окупантів — САУ "Богдана". Це українська 155-мм самохідна артилерійська установка, яка стала першою в Україні, розробленою відповідно до стандартів НАТО.

Створення САУ почалося у 2016, вперше на публіці показали у 2018 році. В 2022 році вдалося налагодити серійне виробництво попри обстріли росіян. Офіційно САУ "Богдана" прийнята на озброєння Збройних Сил України у липні 2023 року, проте ще до цього брала участь у операції на острові Зміїний.

Основні характеристики САУ "Богдана":

Калібр 155 мм, що відповідає стандартам НАТО.

Колісне шасі КрАЗ-63221

Вага приблизно 23 тонни.

Швидкострільність — 5 пострілів за хвилину

Автоматична система заряджання

Возимий боєкомплект – 20 снарядів

Дальність стрільби – до 40-42 км (снарядом M982 Excalibur — до 60 км)

Екіпаж — 5 осіб.

У бригаді спецпризначення "Азов" поділились вражаючими фото та розповіли про особливості використання САУ: "Розгортання займає лічені хвилини. Екіпаж отримує координати ворожих цілей і готує гармату до бойового завдання".

Робота артилеристів на САУ "Богдана" Спільна робота артилеристів окремої артилерійської бригади НГУ та 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" на 155-мм САУ "Богдана" САУ стріляє на 42 км

Спецпризначенці "Азову" та нацгвардійці працюють з САУ "Богдана" САУ потрібен екіпаж з 5 людей САУ "Богдана" - українська розробка

САУ "Богдана" на Кремінському напрямку САУ "Богдана" має калібр 155 мм САУ "Богдана" на фронті

Саме мобільність та вогневу міць називають головними якостями. САУ "Богдана" використовувалась в боях за острів Зміїний, на Донеччині, зокрема на Кремінському напрямку.

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