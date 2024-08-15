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САУ "Богдана": богиня війни, що б'є ворога на понад 40 км (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
САУ "Богдана" Новина оновлена 15 серпня 2024, 08:35
САУ "Богдана". Фото t.me/azov_media

Зі спеціальними снарядами дальність може досягати 60 км

Серед розробок українських інженерів, які стали широко відомі під час вторгнення окупантів — САУ "Богдана". Це українська 155-мм самохідна артилерійська установка, яка стала першою в Україні, розробленою відповідно до стандартів НАТО.

Створення САУ почалося у 2016, вперше на публіці показали у 2018 році. В 2022 році вдалося налагодити серійне виробництво попри обстріли росіян. Офіційно САУ "Богдана" прийнята на озброєння Збройних Сил України у липні 2023 року, проте ще до цього брала участь у операції на острові Зміїний.

Основні характеристики САУ "Богдана":

  • Калібр 155 мм, що відповідає стандартам НАТО.
  • Колісне шасі КрАЗ-63221
  • Вага приблизно 23 тонни.
  • Швидкострільність — 5 пострілів за хвилину
  • Автоматична система заряджання
  • Возимий боєкомплект – 20 снарядів
  • Дальність стрільби – до 40-42 км (снарядом M982 Excalibur — до 60 км)
  • Екіпаж — 5 осіб.

У бригаді спецпризначення "Азов" поділились вражаючими фото та розповіли про особливості використання САУ: "Розгортання займає лічені хвилини. Екіпаж отримує координати ворожих цілей і готує гармату до бойового завдання".

Робота артилеристів на САУ "Богдана"
Робота артилеристів на САУ "Богдана"
Спільна робота артилеристів окремої артилерійської бригади НГУ та 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" на 155-мм САУ "Богдана"
Спільна робота артилеристів окремої артилерійської бригади НГУ та 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" на 155-мм САУ "Богдана"
САУ стріляє на 42 км
САУ стріляє на 42 км
Спецпризначенці "Азову" та нацгвардійці працюють з САУ "Богдана"
Спецпризначенці "Азову" та нацгвардійці працюють з САУ "Богдана"
САУ потрібен екіпаж з 5 людей
САУ потрібен екіпаж з 5 людей
САУ "Богдана" - українська розробка
САУ "Богдана" - українська розробка
САУ "Богдана" на Кремінському напрямку
САУ "Богдана" на Кремінському напрямку
САУ "Богдана" має калібр 155 мм
САУ "Богдана" має калібр 155 мм
САУ "Богдана" на фронті
САУ "Богдана" на фронті

Саме мобільність та вогневу міць називають головними якостями. САУ "Богдана" використовувалась в боях за острів Зміїний, на Донеччині, зокрема на Кремінському напрямку.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання гармати М109 в прихованому вигляді. Її опустили в підземне укриття.

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#Зброя #САУ Богдана