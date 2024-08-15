САУ "Богдана": богиня війни, що б'є ворога на понад 40 км (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Зі спеціальними снарядами дальність може досягати 60 км
Серед розробок українських інженерів, які стали широко відомі під час вторгнення окупантів — САУ "Богдана". Це українська 155-мм самохідна артилерійська установка, яка стала першою в Україні, розробленою відповідно до стандартів НАТО.
Створення САУ почалося у 2016, вперше на публіці показали у 2018 році. В 2022 році вдалося налагодити серійне виробництво попри обстріли росіян. Офіційно САУ "Богдана" прийнята на озброєння Збройних Сил України у липні 2023 року, проте ще до цього брала участь у операції на острові Зміїний.
Основні характеристики САУ "Богдана":
- Калібр 155 мм, що відповідає стандартам НАТО.
- Колісне шасі КрАЗ-63221
- Вага приблизно 23 тонни.
- Швидкострільність — 5 пострілів за хвилину
- Автоматична система заряджання
- Возимий боєкомплект – 20 снарядів
- Дальність стрільби – до 40-42 км (снарядом M982 Excalibur — до 60 км)
- Екіпаж — 5 осіб.
У бригаді спецпризначення "Азов" поділились вражаючими фото та розповіли про особливості використання САУ: "Розгортання займає лічені хвилини. Екіпаж отримує координати ворожих цілей і готує гармату до бойового завдання".
Саме мобільність та вогневу міць називають головними якостями. САУ "Богдана" використовувалась в боях за острів Зміїний, на Донеччині, зокрема на Кремінському напрямку.
Раніше "Телеграф" розповідав про використання гармати М109 в прихованому вигляді. Її опустили в підземне укриття.