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Генштаб поділився вражаючими фото САУ Archer: як далеко б'є ця артилерія (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
САУ Archer на східному напрямку Новина оновлена 22 липня 2024, 08:13
САУ Archer на східному напрямку. Фото facebook.com/45oabr

Довжина ствола САУ Archer — 52 калібри

Швеція — одна з країн, яка офіційно дозволила Україні бити по РФ своєю зброєю. Серед арсеналу, переданого з цієї західної країни, вагоме місце посідає САУ Archer.

Фото роботи цієї САУ з 45 окремою артилерійською бригадою Збройних Сил України на східному напрямку опублікували в Генштабі. Калібр цієї самохідної гаубиці — 155 мм.

Україна отримувала таку артилерію в листопаді 2023 року. На відміну від оригінальної моделі, в українській була відсутня дистанційно-керована кулеметна турель, проте був спеціальний камуфляж.

САУ Archer — шведська 155-мм артилерійська установка
САУ Archer — шведська 155-мм артилерійська установка
Довжина ствола 52 калібри
Довжина ствола 52 калібри

Особливості САУ Archer:

  • Швидкострільність — 8-9 пост/хв,
  • Максимальна дальність: звичайний снаряд — 30 км, снаряд з ракетним двигуном — 40 км, керований Excalibur — 60 км.
  • На розгортання та згортання САУ потрібно 30 сек.

В комплекс входить не тільки САУ, а й машина перезаряджання. Загалом САУ Archer вирізняється влучністю та протимінним захистом. Має броньований двигун, може їхати при всіх пробитих колесах. Автоматизована система керування вогнем дозволяє навіть двом людям вести вогонь при повному екіпажі в 3-4 людини.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання на фронті ще радянської артилерії "Мста-Б". Це буксирована гаубиця, що має максимальну дальність до 29 км.

Теги:
#Зброя #САУ #Артилерія