Генштаб поделился впечатляющими фото САУ Archer: как далеко бьет эта артиллерия (видео)

Длина ствола САУ Archer — 52 калибра

Швеция — одна из стран, официально позволившая Украине бить по РФ своим оружием. Среди арсенала, переданного из этой западной страны, важное место занимает САУ Archer.

Фото работы этой САУ с 45-й отдельной артиллерийской бригадой Вооруженных Сил Украины на восточном направлении опубликовали в Генштабе. Калибр этой самоходной гаубицы – 155 мм.

Украина получала такую артиллерию в ноябре 2023 года. В отличие от оригинальной модели, в украинской отсутствовала дистанционно управляемая пулеметная турель, однако был специальный камуфляж.

САУ Archer – шведская 155-мм артиллерийская установка Длина ствола 52 калибра

Особенности САУ Archer:

Быстрострельность — 8-9 пост/мин,

Максимальная дальность: обычный снаряд – 30 км, снаряд с ракетным двигателем – 40 км, управляемый Excalibur – 60 км.

На развертывание и свертывание САУ требуется 30 сек.

В комплекс входит не только САУ, но и машина перезаряжания. В целом САУ Archer отличается точностью и противоминной защитой. Имеет бронированный двигатель, может ехать при всех пробитых колесах. Автоматизированная система управления огнем позволяет даже двум людям вести огонь при полном экипаже в 3-4 человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании на фронте еще советской артиллерии "Мста-Б". Это буксированная гаубица, имеющая наибольшую дальность до 29 км.