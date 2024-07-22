Укр

Генштаб поделился впечатляющими фото САУ Archer: как далеко бьет эта артиллерия (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
САУ Archer на восточном направлении Новость обновлена 22 июля 2024, 08:13
САУ Archer на восточном направлении. Фото facebook.com/45oabr

Длина ствола САУ Archer — 52 калибра

Швеция — одна из стран, официально позволившая Украине бить по РФ своим оружием. Среди арсенала, переданного из этой западной страны, важное место занимает САУ Archer.

Фото работы этой САУ с 45-й отдельной артиллерийской бригадой Вооруженных Сил Украины на восточном направлении опубликовали в Генштабе. Калибр этой самоходной гаубицы – 155 мм.

Украина получала такую артиллерию в ноябре 2023 года. В отличие от оригинальной модели, в украинской отсутствовала дистанционно управляемая пулеметная турель, однако был специальный камуфляж.

САУ Archer – шведская 155-мм артиллерийская установка
САУ Archer – шведская 155-мм артиллерийская установка
Длина ствола 52 калибра
Длина ствола 52 калибра

Особенности САУ Archer:

  • Быстрострельность — 8-9 пост/мин,
  • Максимальная дальность: обычный снаряд – 30 км, снаряд с ракетным двигателем – 40 км, управляемый Excalibur – 60 км.
  • На развертывание и свертывание САУ требуется 30 сек.

В комплекс входит не только САУ, но и машина перезаряжания. В целом САУ Archer отличается точностью и противоминной защитой. Имеет бронированный двигатель, может ехать при всех пробитых колесах. Автоматизированная система управления огнем позволяет даже двум людям вести огонь при полном экипаже в 3-4 человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании на фронте еще советской артиллерии "Мста-Б". Это буксированная гаубица, имеющая наибольшую дальность до 29 км.

Теги:
#Оружие #САУ #Артиллерия