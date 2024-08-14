Бронетранспортери FV432 отримала одна з штурмових бригад ЗСУ: в них є важлива особливість (відео)

Броньовики мають високу прохідність і за це цінуються у війську

На фронті використовують не тільки колісні бронетранспортери на кшталт БТР Stryker. Вагому нішу займають гусеничні бронемашини.

Вона має вищу прохідність, розповідає боєць 3-ї штурмової бригади, яка днями отримала 14 бронетранспортерів від фонду "Сталевий фронт". Серед них два БТР FV432 Mark 2 для десантних задач та два ремонтно-евакуаційні броньовики FV434.

БТР знайшли на їхній батьківщині — у Британії. Гусенична бронетехніка відзначилась у війні в Перській затоці та Афганістані, і в України буде не зайва. Боєць 3-ї штурмової бригади Ампер також розповів, що БТР переобладнують внутрішньою системою навігації для кращої співпраці на полі бою.

Висока прохідність FV432 досягається не тільки завдяки гусеничному ходу, а й достатньо компактним розмірам. Його вага 15 т, довжина 5,25 м, ширина — 2,8 м, висота — 2,28 м. При екіпажі в 2 людини він вміщує до 10 осіб десанту.

Характеристики FV432 Mark 2:

Захист від стрілецької зброї та осколків,

Максимальна швидкість — до 52 км/год,

Дальність - 480 км,

Головне озброєння — 7,62 мм L7 GMPMG.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим озброєні частини ЗСУ, які діють в Курські області. З БТР у них M1126 Stryker та БТР-80.