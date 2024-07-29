Україна продовжує модернізовувати бойову техніку: в мережі з'явились кадри оновленої БМП-2 (відео)

Модернізація збільшує вогневу потужність БМП

Не тільки сучасні безпілотники та технології, а й удосконалення вже наявного озброєння потрібні для ефективної відсічі окупантам. Так, на БМП-2 встановили дистанційно керований бойовий модуль "Парус".

Модернізацію помітили на порталі "Мілітарний" на відео, що опублікувала 57 мотопіхотна бригада. Автори зазначили, що подібні зміни можуть зробити тільки на профільному підприємстві. Схожий проєкт розробляли харківські фахівці ще до 2022 року.

На бойову машину встановили новий модуль та бойове відділення, освітлювальне обладнання, драбину для висадки піхоти. Це має не тільки плюси у посиленні вогневої потужності екіпажу, а й певний мінус для навідника, якому стало менше місця.

Характеристики БМ-7 "Парус"

може вражати живу силу та броньовані обєкти, а також низькошвидкісні повітряні цілі з місця та на ходу (швидкість до 10 км),

дистанційне керування

озброєння — ​​30-мм гармата ЗТМ-1, 30-мм автоматичний гранатомет, 7,62-мм кулемет КТ-7,62

тепловізор, лазерний далекомір та цифрова система управління вогнем.

Такий модуль встановлюється не тільки на БМП-2, а й на БТР-4Е, МТ-ЛБВ та БТР-70.

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