Украина продолжает модернизировать боевую технику: в сети появились кадры обновленной БМП-2 (видео)

Модернизация увеличивает огневую мощность БМП

Не только современные беспилотники и технологии, но и усовершенствование уже имеющегося вооружения нужны для эффективного отпора оккупантам. Так, на БМП-2 установили дистанционно управляемый боевой модуль "Парус".

Модернизацию заметили на портале "Милитарный" на видео, опубликованном 57 мотопехотной бригадой. Авторы отметили, что подобные изменения могут произойти только на профильном предприятии. Сходный проект разрабатывали харьковские специалисты еще до 2022 года.

На боевую машину установили новый модуль и боевое отделение, осветительное оборудование, стремянку для высадки пехоты. Это имеет не только плюсы в усилении огневой мощи экипажа, но и определенный минус для наводчика, которому стало меньше места.

Характеристики БМ-7 "Парус"

может поражать живую силу и бронированные объекты, а также низкоскоростные воздушные цели с места и на ходу (скорость до 10 км),

дистанционное управление

вооружение — 30-мм пушка ЗТМ-1, 30-мм автоматический гранатомет, 7,62-мм пулемет КТ-7,62

тепловизор, лазерный дальномер и цифровая система управления огнем.

Такой модуль устанавливается не только на БМП-2, но и БТР-4Е, МТ-ЛБВ и БТР-70.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании на фронте пушки "Мста-Б". Буксированная гаубица успешно бьет на расстояние до 25 км.