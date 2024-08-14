Бронетранспортеры FV432 получила одна из штурмовых бригад ВСУ: у них есть важная особенность (видео)

Броневики имеют высокую проходимость и за это ценятся в армии

На фронте используют не только колесные бронетранспортеры вроде БТР Stryker. Весомую нишу занимают гусеничные бронемашины.

Она имеет более высокую проходимость, рассказывает боец 3-й штурмовой бригады, которая на днях получила 14 бронетранспортеров от фонда "Стальной фронт". Среди них два БТР FV432 Mark 2 для десантных задач и два ремонтно-эвакуационных броневика FV434.

БТР нашли на их родине – в Британии. Гусеничная бронетехника отличилась в войне в Персидском заливе и Афганистане, и у Украины будет не лишней. Боец 3-й штурмовой бригады Ампер также рассказал, что БТР переоснащается внутренней системой навигации для лучшего сотрудничества на поле боя.

Высокая проходимость FV432 достигается не только благодаря гусеничному ходу, но и достаточно компактным размерам. Его вес 15 т, длина 5,25 м, ширина – 2,8 м, высота – 2,28 м. При экипаже в 2 человека он вмещает до 10 человек десанта.

Характеристики FV432 Mark 2:

Защита от стрелкового оружия и осколков,

Максимальная скорость – до 52 км/ч,

Дальность – 480 км,

Главное вооружение – 7,62 мм L7 GMPMG.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем вооружены части ВСУ, действующие в Курские области. Из БТР у них M1126 Stryker и БТР-80.