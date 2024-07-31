"Спас жизнь побратиму": водитель Oncilla рассказал чем крут этот БТР (видео)

Бронемашина способна выполнять задачи даже с повреждениями

Украинские бронемашины "Дозор" уже не один год хорошо проявляют себя на фронте. Их "родственник" БТР Oncilla 4x4 польского производства также не отстает. Эту машину построили на основе харьковской разработки, однако модернизировав ее.

В бригаде спецназначения "Азов" есть на вооружении такой броневик. Он не раз выручал бойцов и проявил себя с лучшей стороны. "Снаряд попал примерно в 30 метрах от автомобиля, возможно даже ближе. Осколок попал в лобовое стекло пассажира, спасшего жизнь моему товарищу. Еще один осколок попал в шину, полностью спустив ее. Я успел проехать и завершил ротацию, доставляя людей в зону высадки и подбирая других. Я доехал до безопасной зоны на трех колесах", — рассказал боец 5-го батальона имени Любарта и водитель БТР Oncilla на псевдо "Олюх".

Он отметил, что БТР Oncilla достаточно невелик по сравнению с другими, поэтому и менее заметен. Это очень важно в районе, где много дронов и большой броневик легко заметить.

Полная масса БТР – 8,8 тонны, боевой экипаж – 3 человека и 6 человек десанта. Максимальная скорость по трассе – 120 км/ч, а запас хода – 750 км. При этом БТР приспособлен к разным поверхностям, рассказывает водитель. "Вам просто нужно спустить воздух с шин. Он имеет несколько режимов для разных рельефов, таких как грунт, песок и т. д. Для песка нужно спустить воздух до 1,9 бар. Это уже есть в системе контроля закачки колес. Отлично работает на песке. Были ситуации с очень влажной почвой, которая прилипала к колесам".

Вооружение в Oncilla – пулемет 12,7 мм, с дистанционным огневым модулем. Это позволяет стрелку также находиться в безопасности, а не быть под поражением.

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