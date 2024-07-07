"Способен проехать там, где БТР не пройдет": как украинский "Дозор" спасает бойцов ВСУ (фото)

Машина хорошо себя зарекомендовала в армии

На вооружении Вооруженных сил Украины находится тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б". Это полноприводная машина с колесной формулой 4х4.

Она была создана инженерами и конструкторами украинского ОПК как многоцелевой защищенный транспорт для транспортировки личного состава, оружия и военного оборудования весом до 2 тонн, пишет Armyinform. Машина имеет сварной несущий кузов броневика с кевларовым подбоем, что обеспечивает надежную защиту от бронебойных пуль и противоминную защиту экипажа и внутреннего оборудования. Дно также выполнено из броневой стали и имеет цилиндрическую форму.

Машина оборудована миностойкими сиденьями десанта, которые крепятся к корпусу, а не к днищу. Пулестойкие стеклопакеты и перископы обеспечивают защиту, аналогичную основному броневой защите.

Основные характеристики

полная масса машины – от 6,3 до 8,55 т;

длина – 5800 мм;

ширина — 2450 мм;

высота — 2700 мм;

экипаж — 3+6 человек;

грузоподъемность – 2 т;

максимальная скорость – 120 км/ч;

запас хода — 790 км;

брод — 1 м;

преодолевает подъем до 30°,

максимально допустимый угол крена – 24°;

аэротранспортабельность – Ан-70.

"Дозор-Б" оснащен рядным низкооборотистым 4-цилиндровым дизелем Deutz AG BF 4M 1013 АС (Euro-3) 191 л.с. 5-ступенчатой АКП Allison LCD 1000 5+1. Подвеска – независимая торсионная, А-образные рычаги, по 2 гидроамортизатора на колесо. Есть электроподогрев лобового стекла и боковых зеркал, приборная панель сделана с использованием процессорной техники.

Радиостанция может принимать данные навигации, также есть спутниковая навигационная система, предпусковой подогреватель, вытяжные вентиляторы пороховых газов. Кондиционер и обогреватель обеспечивают экипажу комфортабельные условия для боевой работы. Есть машины, которые без тяжелых поломок прошли по дорогам войны по 20 тыс. км и более. Этот показатель выше, чем у советских БРДМ и БТР-80.

"Первые "Дозоры" мы получили за несколько лет до полномасштабки. С началом большой войны мы поняли, что без "Дозоров" нам было бы очень тяжело. У меня был "Дозор" — я бы ему памятник поставил. С самого начала я его почти не глушил, там были кустарники, болото, он все выдержал. Он способен проехать там, где БТР или БРДМ не пройдут. "Дозоры" нас очень выручали, даже в такие моменты, что казалось – все, но… рядом прилетало, обломки летят – а от брони только краска отшелушивается. Даже осколки от 152-мм – однажды был обстрел – так только дворник на стекле отбило. Если нет прямого попадания, ты в безопасности. Мы и раненых ими вывозили, и БК возили — в общем, он очень часто выручал", — рассказал старший солдат Игорь Пискун, воюющий на "Дозоре-Б".

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