Самый редкий танк войны: почему эта модернизация Т-72 "не зашла" (фото)

Этот танк планировался как экспортный, но развал СССР поставил на этом крест

Один из самых массовых танков обороны Украины от российских захватчиков – танк Т-72. Его разные модификации используются как в украинской, так и в российской армии. Этот танк начали выпускать еще в советское время, однако есть модификация, которая встречается невероятно редко.

Это пишет Forbes, это модель Т-72С. Это экспортная, упрощенная версия танка Т-72Б. Он получил более слабую броню — меньше блоков динамической защиты и худшую защиту от ядерного и химического поражения. Как и у Т-72, у него плохая оптика ночного боя — для этого танка нужен легко замечаемый инфракрасный прожектор.

Неназванное количество танков есть у Ирана. Сообщалось, что они даже создали свою собственную модернизацию. Когда СССР распался, это помешало мечтам продать Т-72С на экспорт.

Испытания Т-72С в Алжире

В Украине был по меньшей мере один такой танк по состоянию на 90-е годы. Когда началась война в 2014 году, этот единственный танк был поставлен в состав 53 механизированной бригады. Дальнейшая судьба именно этого танка неизвестна — в Украине воюют сотни Т-72 разнообразных модификаций, снятых с долгосрочного хранения, захваченных у России, выкупленных у иностранных союзников. Украина сейчас – основной пользователь Т-72, свидетельствуют в издании.

Общие потери таких танков — около 300, среди них может быть тот же Т-72С. Автор иностранного издания считает, что эта модель танка может снова оказаться на поле боя. Россия испытывает определенный танковый голод и снимает пыль со старых моделей, где среди запасов Т-72Б мог остаться похожий на него Т-72С.

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