Найрідкісніший танк війни: чому ця модернізація Т-72 "не зайшла" (фото)

Цей танк планувався як експортний, але розвал СРСР поставив на цьому хрест

Один з наймасовіших танків оборони України від російських загарбників — танк Т-72. Його різноманітні модифікації використовуються як в українській, так і в російській армії. Цей танк почали випускати ще за радянських часів, однак є модифікація, яка зустрічається неймовірно рідко.

Як пише Forbes, це модель Т-72С.Це експортна, спрощена версія танку Т-72Б. Він отримав слабшу броню — менше блоків динамічного захисту та гірший захист від ядерного та хімічного ураження. Як і в Т-72, в нього погана оптика нічного бою — для цього танку потрібен інфрачервоний прожектор, який легко помічається.

Неназвана кількість танків є у Ірану. Повідомлялося, що вони навіть створили його власну модернізацію. Коли СРСР розпався, це перешкодило мріям продати Т-72С на експорт.

Випробування Т-72С у Алжирі

В Україні був щонайменше один такий танк станом на 90 роки. Коли почалася війна у 2014 році, цей єдиний танк був поставлений до складу 53 механізованої бригади. Подальша доля саме цього танку невідома — в Україні наразі воюють сотні Т-72 різноманітних модифікацій знятих із довгострокового зберігання, захоплених у Росії, викуплених в іноземних союзників. Україна зараз — основний користувач Т-72, засвідчують у виданні.

Загальні втрати таких танків — близько 300, серед них може бути той самий Т-72С. Автор іноземного видання вважає, що ця модель танку може знову опинитися на полі бою. Росія відчуває певний танковий голод і знімає пил з старих моделей, де серед запасів Т-72Б міг залишитися схожий на нього Т-72С.

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