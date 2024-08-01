Підземна гаубиця: як українські військові модернізували використання М109 (відео)

Гармати М109 в ЗСУ стоять на озброєнні артилеристів різних бригад

На фронті використовується чимало західної артилерії. Українським військовим доводиться мудрувати, щоб зробити ведення бойових дій більш ефективним.

Артилеристи 118 механізованої бригади для того, щоб убезпечити позицію, опустили гаубицю під землю. З гармати М109 вони працюють майже безперервно. Посилені заходи маскування потрібні, адже над позиціями можуть висіти ворожі дрони по кілька годин, розповів командир гармати в коментарі АрміяTV.

Ця гармата не нова — розробка почалась ще у 60-х, однак не менш ефективна. Дальність вогню звичайним снарядом 18—22 км, якщо використовувати активно-реактивний боєприпас 19,3—30 км активно-реактивним снарядом. Калібр — 155 мм. Стріляє зі швидкістю 3 постріли на хвилину в звичайному режимі, проте максимально може видати вдвічі більше — 6 постр/хв. Як допоміжне озброєння встановлений 12,7-мм кулемет M2 Browning.

Екіпаж гармати складається з шести людей. Гаубиця М109 має щонайменше 15 модифікацій. Повідомлялось про використання в Україні САУ М109 Paladin.

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