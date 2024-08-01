Подземная гаубица: как украинские военные модернизировали использование М109 (видео)

Пушки М109 в ВСУ стоят на вооружении артиллеристов разных бригад

На фронте используется немало западной артиллерии. Украинским военным приходится мудрствовать, чтобы сделать ведение боевых действий более эффективным.

Артиллеристы механизированной бригады для того, чтобы обезопасить позицию, опустили гаубицу под землю. Из пушки М109 они работают почти беспрерывно. Ужесточенные меры маскировки нужны, ведь над позициями могут висеть вражеские дроны по несколько часов, рассказал командир пушки в комментарии АрмияTV.

Эта пушка не нова — разработка началась еще в 60-х, однако не менее эффективна. Дальность огня обычным снарядом 18-22 км, если использовать активно реактивный боеприпас 19,3-30 км активно реактивным снарядом. Калибр — 155 мм. Стреляет со скоростью 3 выстрела в минуту в обычном режиме, однако максимально может выдать вдвое больше – 6 выстр/мин. В качестве вспомогательного вооружения установлен 12,7-мм пулемет M2 Browning.

Экипаж пушки состоит из шести человек. Гаубица М109 имеет не менее 15 модификаций. Сообщалось об использовании в Украине САУ М109 Paladin.

Ранее "Телеграф" рассказывал о польском БТР с украинскими корнями Oncilla. Он может выполнять задания на разных типах почвы и несется со скоростью 120 км/ч.