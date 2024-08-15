Укр

САУ "Богдана": богиня войны, бьющая врага более чем на 40 км (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
САУ "Богдана" Новость обновлена 15 августа 2024, 08:35
САУ "Богдана". Фото t.me/azov_media

Со специальными снарядами дальность может достигать 60 км.

Среди разработок украинских инженеров, которые стали широко известны во время вторжения оккупантов — САУ "Богдана". Это украинская 155-мм самоходная артиллерийская установка, которая стала первой в Украине, разработанной в соответствии со стандартами НАТО.

Создание САУ началось в 2016 году, впервые на публике показали в 2018 году. В 2022 году удалось наладить серийное производство, несмотря на обстрелы россиян. Официально САУ "Богдана" принята на вооружение Вооруженных сил Украины в июле 2023 года, однако еще до этого участвовала в операции на острове Змеиный.

Основные характеристики САУ "Богдана":

  • Калибр 155 мм, соответствующий стандартам НАТО.
  • Колесное шасси КрАЗ-63221
  • Вес примерно 23 тонны.
  • Быстрострельность – 5 выстрелов в минуту
  • Автоматическая система зарядки
  • Возимый боекомплект – 20 снарядов
  • Дальность стрельбы – до 40-42 км (снарядом M982 Excalibur – до 60 км)
  • Экипаж — 5 человек.

В бригаде спецназначения "Азов" поделились впечатляющими фото и рассказали об особенностях использования САУ: "Развертывание занимает считанные минуты. Экипаж получает координаты вражеских целей и готовит пушку к боевому заданию".

Работа артиллеристов на САУ "Богдана"
Работа артиллеристов на САУ "Богдана"
Совместная работа артиллеристов отдельной артиллерийской бригады НГУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" на 155-мм САУ "Богдана"
Совместная работа артиллеристов отдельной артиллерийской бригады НГУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" на 155-мм САУ "Богдана"
САУ стреляет на 42 км
САУ стреляет на 42 км
Спецназовцы "Азова" и нацгвардейцы работают с САУ "Богдана"
Спецназовцы "Азова" и нацгвардейцы работают с САУ "Богдана"
САУ нужен экипаж из 5 человек
САУ нужен экипаж из 5 человек
САУ "Богдана" – украинская разработка
САУ "Богдана" – украинская разработка
САУ "Богдана" на Кременском направлении
САУ "Богдана" на Кременском направлении
САУ "Богдана" имеет калибр 155 мм.
САУ "Богдана" имеет калибр 155 мм.
САУ "Богдана" на фронте
САУ "Богдана" на фронте

Именно мобильность и огневую мощь называют основными качествами. САУ "Богдана" использовалась в боях за остров Змеиный, в Донецкой области, в частности на Кременском направлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании пушки М109 в скрытом виде. Ее опустили в подземное укрытие.

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#Оружие #САУ Богдана