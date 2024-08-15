САУ "Богдана": богиня войны, бьющая врага более чем на 40 км (фото)
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Со специальными снарядами дальность может достигать 60 км.
Среди разработок украинских инженеров, которые стали широко известны во время вторжения оккупантов — САУ "Богдана". Это украинская 155-мм самоходная артиллерийская установка, которая стала первой в Украине, разработанной в соответствии со стандартами НАТО.
Создание САУ началось в 2016 году, впервые на публике показали в 2018 году. В 2022 году удалось наладить серийное производство, несмотря на обстрелы россиян. Официально САУ "Богдана" принята на вооружение Вооруженных сил Украины в июле 2023 года, однако еще до этого участвовала в операции на острове Змеиный.
Основные характеристики САУ "Богдана":
- Калибр 155 мм, соответствующий стандартам НАТО.
- Колесное шасси КрАЗ-63221
- Вес примерно 23 тонны.
- Быстрострельность – 5 выстрелов в минуту
- Автоматическая система зарядки
- Возимый боекомплект – 20 снарядов
- Дальность стрельбы – до 40-42 км (снарядом M982 Excalibur – до 60 км)
- Экипаж — 5 человек.
В бригаде спецназначения "Азов" поделились впечатляющими фото и рассказали об особенностях использования САУ: "Развертывание занимает считанные минуты. Экипаж получает координаты вражеских целей и готовит пушку к боевому заданию".
Именно мобильность и огневую мощь называют основными качествами. САУ "Богдана" использовалась в боях за остров Змеиный, в Донецкой области, в частности на Кременском направлении.
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