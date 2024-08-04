"Краще пізно, ніж ніколи": ЗМІ повідомили, скільки F-16 вже отримала Україна

Постачання літаків триватиме понад рік

До України 31 липня прибули перші десять американських винищувачів F-16. Всього країна має отримати 79 цих літаків.

Про це пише The Economist у матеріалі, який починається зів слів "краще пізно, ніж ніколи". За даними видання, до кінця 2024 року Україна має отримати ще 20 винищувачів. Решта літаків, обіцяна коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами, надійде партіями протягом 2025 року.

Колишній командувач американськими силами в Європі Бен Ходжес заявив про велике розчарування щодо того, скільки часу пішло на доставку літаків в Україну. На його думку, однією з причин затримки з надання достатньої кількості F-16 стала "жалюгідна" нестача навчальних місць для українських пілотів, яку він пов'язав з "політичним рішенням адміністрації президента США Джо Байдена.

Видання зазначає, що ще одним об'єктивним фактором затримки був час, що пішов на створення необхідної для F-16 інфраструктури. Обслуговування цих західних винищувачів є складнішим, аніж обслуговування їхніх радянських аналогів. Тож бортінженерів необхідно було готувати майже так само довго, як і пілотів.

The Economist припускає, що в Україні вже працюють "деякі західні цивільні підрядники". Також частково проблему спробували вирішити перенесенням деяких ремонтних робіт та технічного обслуговування у країнах НАТО Польщі та Румунії.

Також видання зазначає, що наша країна має загартованих у боях пілотів, проте не всі вони достатньою мірою володіють англійською мовою, аби навчатися максимально швидко й ефективно. При цьому навіть відносно застарілі F-16 надто сильно відрізняються і є складнішими в управлінні від радянських МіГ-29 та Су-27.

Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу партію винищувачів F-16. Водночас офіційно про надходження цих літаків не повідомлялося.

Раніше "Телеграф" писав, що США погодилися озброїти винищувачі F-16, які передадуть Україні, ракетами американського виробництва. Також до літаків нададуть інше сучасне озброєння.