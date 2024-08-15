"Людожер" зі смертоносними ракетами: скільки літаків Ту-22МЗ залишилося в Росії

Росіяни регулярно використовують ці літаки для ударів по Україні

У Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. "Телеграф" вирішив нагадати, що саме відомо про цей літак.

Ту-22М3 – радянський дальній стратегічний надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець. Він є подальшою модифікацією серії літаків Ту-22. Літак має змінну геометрією крила. Він був розроблений ОКБ О.М. Туполєва і вироблявся на Казанському авіаційному заводі імені Горбунова.

Перший політ Ту-22М3 здійснив 20 червня 1977 року, з 1978-го запущений у серійне виробництво, яке було припинено у 1993 році. У Військово-повітряних силах СРСР мав прізвисько "Шило"" (за форму фюзеляжу) і "Людожер" (за високу аварійність).

Ту-22М3 призначений для ураження морських і наземних цілей крилатими ракетами та авіаційними бомбами. Він є носієм ракет Х-22/Х-32, якими росіяни обстрілюють Україну. Ту-22М3 може нести до 3 ракет Х-22, але літаки зазвичай не навантажуються більш ніж однією ракетою. Також Ту-22М3 може нести від 12 до 24 тонн бомб вільного падіння.

Крім того, цей літак може бути носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Є дані, що росіяни переобладнали для цього кілька Ту-22М3. Також вище згадані ракети можуть бути оснащені ядерною бойовою частиною.

Технічні характеристики Ту-22М3

Екіпаж: 4 людини

Довжина: 41,46 м.

Розмах крил: від 23,3 м до 34,28 м.

Максимальна злітна маса: 126000 кг.

Силова установка: два двигуни НК-25.

Максимальна швидкість: 2300 км/год (біля землі 1050 км/год).

Бойовий радіус: 2410 км.

Практична стеля: 13 300 м.

Максимальне бомбове навантаження: 12-24 000 кг.

Максимальне ракетне навантаження Х-22: 3 шт.

Скільки Ту-22М3 є в Росії

Наразі точно невідомо, скільки Ту-22М3 перебувають на озброєнні армії РФ. За даними експерта Тома Купера, загалом таких машин в середині 2010-х років залишилося не більше 60, проте лише половина з них знаходилися у стані бойової готовності.

За іншими даними, станом на 2022 рік Росія мала всього близько 60 одиниць Ту-22М3 (разом з Ту-22МР і іншими модифікаціями). За даними ГУР МО України, станом на другу половину серпня 2023 року РФ мала 27 справних літаків цього типу, а ще 2 перебували у ремонті. Ці літаки базуються на авіабазах "Оленья" на Кольському півострові, "Шайковка" в Калузькій області, "Біла" в Іркутській області та "Дягілєво" в Рязані.

Втрати Ту-22М3 після широкомасштабного вторгнення РФ

У грудні 2022 року щонайменше один Ту-22М3 був серйозно пошкоджений після атаки безпілотників по авіабазі "Дягилєво". Після цього ворог перемістив свою стратегічну авіацію на інші локації.

27 липня цього року під час вибуху на аеродромі "Оленья" було пошкоджено два бомбардувальники Ту-22М3. Їхнє відновлення може зайняти у росіян кілька місяців.

19 квітня цього року в Ставропольському краї Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22МЗ. Він був збитий Силами оборони України.

Таким чином у Росії може залишатися близько 25 Ту-22М3. Проте точно сказати наразі неможливо.

Нагадаємо, в ГУР показали відео, як відбувалося збиття ворожого літака Ту-22М3. у розвідці підкреслили, що ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Після ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.