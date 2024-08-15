"Людоед" со смертоносными ракетами: сколько самолетов Ту-22МЗ осталось в России

Россияне регулярно используют эти самолеты для ударов по Украине

В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. "Телеграф" решил напомнить, что именно известно об этом самолете.

Ту-22М3 – советский дальний стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец. Он является последующей модификацией серии самолетов Ту-22. Самолет имеет сменную геометрию крыла. Он был разработан ОКБ О.М. Туполева и производился на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.

Первый полет Ту-22М3 совершил 20 июня 1977 года, с 1978-го запущен в серийное производство, которое прекратилось в 1993 году. В Военно-воздушных силах СССР имел прозвище "Шило" (за форму фюзеляжа) и "Людоед" (за высокую аварийность).

Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей крылатыми ракетами и авиационными бомбами. Он является носителем ракет Х-22/Х-32, которым россияне обстреливают Украину. Ту-22М3 может нести до 3 ракет Х-22, но самолеты обычно не нагружаются более чем одной ракетой. Также Ту-22М3 может нести от 12 до 24 тонн бомб свободного падения.

Кроме того, этот самолет может быть носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Есть данные, что россияне переоборудовали для этого несколько Ту-22М3. Также вышеупомянутые ракеты могут быть снабжены ядерной боевой частью.

Технические характеристики Ту-22М3

Экипаж: 4 человека

Длина: 41,46м.

Размах крыльев: от 23,3м до 34,28м.

Максимальная взлетная масса: 126 000 кг.

Силовая установка: два двигателя НК-25.

Максимальная скорость: 2300 км/ч (возле земли 1050 км/ч).

Боевой радиус: 2410 км.

Практический потолок: 13 300 м.

Максимальная бомбовая нагрузка: 12-24 000 кг.

Максимальная ракетная нагрузка Х-22: 3 шт.

Сколько Ту-22М3 есть в России

Пока точно неизвестно, сколько Ту-22М3 находятся на вооружении армии РФ. По данным эксперта Тома Купера, всего таких машин в середине 2010-х годов осталось не более 60, однако лишь половина из них находилась в состоянии боевой готовности.

По другим данным, по состоянию на 2022 год Россия имела всего около 60 единиц Ту-22М3 (вместе с Ту-22МР и другими модификациями. По данным ГУР МО Украины, по состоянию на вторую половину августа 2023 года РФ имела 27 исправных самолетов этого типа, а еще 2 находились в ремонте. Эти самолеты базируются на авиабазах "Оленья" на Кольском полуострове, "Шайковке" в Калужской области, "Белой" в Иркутской области и "Дягилево" в Рязани.

Потери Ту-22М3 после широкомасштабного вторжения РФ

В декабре 2022 года по меньшей мере один Ту-22М3 был серьезно поврежден после атаки беспилотников по авиабазе "Дягилево". После этого враг переместил свою стратегическую авиацию в другие локации.

27 июля этого года при взрыве на аэродроме "Оленья" были повреждены два бомбардировщика Ту-22М3. Их возобновление может занять у россиян несколько месяцев.

19 апреля этого года в Ставропольском крае России упал стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ. Он был сбит Силами обороны Украины.

Таким образом, в России может оставаться около 25 Ту-22М3. Однако точно сказать пока невозможно.

Напомним, в ГУР показали видео, как происходило уничтожение вражеского самолета Ту-22М3. В разведке подчеркнули, что вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. После поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился.