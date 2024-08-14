Супутники зафіксували пожежі на аеродромі "Саваслейка": аналітики побачили цікаву деталь (фото)

Літаки-носії "Кинжалів" використовують специфічне паливо із певних видів нафти

У середу, 14 серпня, на російському аеродромі "Саваслейка" у Нижегородській області супутники NASA зафіксували пожежі після атаки українських дронів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Супутники системи фіксації пожеж на поверхні землі зафіксували загоряння у районі військового аеродрому о 3:30 ранку. За попередньою інформацією, горять склади пально-мастильних матеріалів.

Факт вибуху на території авіабази підтверджує і геолокація одного з відео очевидців.

Зверніть увагу, що сервіс NASA фіксує саме пожежі, а не вибухи. Тобто ураження літаків він не зафіксує. Особливо, якщо мова йде про те, що українські дрони були оснащені бойовими частинами із повітряним підривом.

Як повідомляє Defence Express, саме з аеродрому "Саваслейка" найчастіше злітають носії "Кинжалів" — літаки МіГ-31К. Аналітики пишуть, що на авіабазі "Саваслейка" за всю протиповітряну оборону, вочевидь, відповідає лише зенітки типу ЗУ-23-2 та кулемети. Роботи більш потужних засобів — не зафіксовано.

"Водночас результати ударів більш потужні. Супутниковий сервіс NASA показує потужну пожежу у районі розвантаження та зберігання паливно-мастильних матеріалів", — йдеться в матеріалі.

Аналітики також додають, що МіГ-31 використовує доволі специфічне паливо — керосин Т-6. Це спеціальне важке термостабільне паливо, яке призначене для виконання надзвукових польотів на великій висоті, при яких керосин нагрівається до 100-150 градусів. Формально для МіГ-31 допускається використання інших палив, наприклад, найбільш поширеного керосину РТ, але з відповідними обмеженнями на режими польоту. Наприклад, без надзвукових висотних польотів, а без них запуск Х-47 "Кинжал" неможливий.

Керосин Т-6 у РФ використовується лише у МіГ-31 і є унікальним видом палива спеціально для нього. Раніше його також використовував МіГ-25, але ця машина давно знята з експлуатації. Ще одним таким видом палива є Т-8Б, яке використовується у Ту-160. Ці палива виробляються із певних видів нафти та далеко не на кожному НПЗ.

"Тобто навіть ураження запасів палива, як і частини паливної інфраструктури аеродрому, вже доволі суттєвий результат. І тепер питання базування на цій авіабазі МіГ-31К під питанням. Це звісно не означає те, що ворог не зможе перемістити літаки на інший аеродром, але у будь-якому випадку це про додаткові ускладнення для ворога", — пише видання.

"Саваслейка" — аеродром на якому базуються не лише МіГ-31К, а й МіГ-31БМ, які є перехоплювачами.

Нагадаємо, що у ніч проти середи, 14 серпня, відразу в кількох областях Росії прогриміли вибухи. Крім Воронезької області, де під час атаки жителі запускали салюти, голосно було також у Орловській, Курській, Липецькій областях. Вже вранці вибухи пролунали у Нижегородській області.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про аеродром "Саваслейка", який могли атакувати безпілотники.