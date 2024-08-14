Спутники зафиксировали пожары на аэродроме "Саваслейка": аналитики увидели интересную деталь (фото)

Самолеты-носители "Кинжалов" используют специфическое топливо из определенных видов нефти.

В среду, 14 августа, на российском аэродроме "Саваслейка" в Нижегородской области спутники NASA зафиксировали пожары после атаки украинских дронов.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Спутники системы фиксации пожаров на поверхности земли зафиксировали возгорание в районе военного аэродрома в 3:30 утра. По предварительной информации, горят склады горюче-смазочных материалов.

Факт взрыва на территории авиабазы подтверждает и геолокация одного из видео очевидцев.

Обратите внимание, что сервис NASA фиксирует пожары, а не взрывы. То есть, поражение самолетов он не зафиксирует. Особенно если речь идет о том, что украинские дроны были оснащены боевыми частями с воздушным подрывом.

Как сообщает Defence Express, именно с аэродрома "Саваслейка" чаще всего взлетают носители "Кинжалов" — самолеты МиГ-31К. Аналитики пишут, что на авиабазе "Саваслейка" за всю противовоздушную оборону, по всей видимости, отвечает только зенитки типа ЗУ-23-2 и пулеметы. Работы более мощных средств – не зафиксированы.

"В то же время результаты ударов более мощные. Спутниковый сервис NASA показывает мощный пожар в районе разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов", — говорится в материале.

Аналитики также добавляют, что МиГ-31 использует достаточно специфическое топливо — керосин Т-6. Это специальное тяжелое термостабильное топливо, предназначенное для выполнения сверхзвуковых полетов на большой высоте, при которых керосин нагревается до 100-150 градусов. Формально для МиГ-31 допускается использование других топлив, например наиболее распространенного керосина РТ, но с соответствующими ограничениями на режимы полета. Например, без сверхзвуковых высотных полетов, а без них запуск Х-47 "Кинжал" невозможен.

Керосин Т-6 в РФ используется только в МиГ-31 и является уникальным видом топлива специально для него. Ранее его также использовал МиГ-25, но эта машина давно снята с эксплуатации. Еще одним таким видом топлива является Т-8Б, используемое в Ту-160. Эти топлива производятся из определенных видов нефти и далеко не на каждом НПЗ.

"То есть даже поражение запасов топлива, как и части топливной инфраструктуры аэродрома, уже достаточно существенный результат. И теперь вопрос базирования на этой авиабазе МиГ-31К под вопросом. Это конечно не означает, что враг не сможет переместить самолеты на другой аэродром, но в любом случае это о дополнительных осложнениях для врага", — пишет издание.

"Саваслейка" — аэродром на котором базируются не только МиГ-31К, но и МиГ-31БМ, являющиеся перехватчиками.

Напомним, что в ночь на среду, 14 августа, сразу в нескольких областях России прогремели взрывы. Кроме Воронежской области, где при атаке жители запускали салюты, громко было также в Орловской, Курской, Липецкой областях. Уже утром взрывы прогремели в Нижегородской области.

Ранее "Телеграф" писал, что известно об аэродроме "Саваслейка", который могли атаковать беспилотники.