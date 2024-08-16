"Власть нас кинула, а ВСУ помогают": жители Суджи сделали откровенные признания о войне (видео)

Жители Курской области заявили, что никогда не поддерживали войну в Украине

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал Курской области России и пообщался с жителями Суджи. Они жалуются, что про войну по телевизору им мало что рассказывали, а на митинги против вторжения в Украину не выходили, потому, что "никому не нужны". При этом так называемую "СВО" жители Курской области якобы не поддерживают.

Жительница Подмосковья рассказала, что вместе с мужем и 1-летним ребенком приехала в Суджу на лето. Они купили там дом и планировали провести отпуск, но все случилось за одну ночь. Почему не уехали сразу — объяснить не смогла. На вопрос о том, разве она не знала, что идет война с Украиной, россиянка ответила размыто.

"Ну мы же не знали. Приехали сюда на лето из Люберец, Подмосковье. Это наш дом, мы его купили и всегда приезжаем сюда летом… Ну все знали, что война, но она где-то та война, сами понимаете", — сказала женщина.

Другой местный житель, пожилой мужчина, рассказал, что во время очередного взрыва он упал и ударился ребрами об бордюр. Медицинскую помощь ему не оказали и он вынужден теперь терпеть боль. Он пожаловался украинским журналистам, что власть России и региона их бросила. К слову, разговаривал он на украинском языке, но сделал вид, что не знает этого.

"Я не знаю — украинский или русский, я всегда так балакал… Нас кинули, нас просто кинули. Вы не обращайте внимание на бахканье, это нормально тут", — сказал мужчина на фоне очередного взрыва, добавив, что в укрытие местные давно не спускаются.

На вопрос журналистов о том, как им раньше объясняли взрывы в регионе, жители Суджи дали простой ответ — никак. О том, что Россия полномасштабно напала на Украину 2,5 года назад они якобы тоже не знали. Мужчина, к слову, поправил Яна Доброносова и отметил, что война в Украине идет уже больше двух лет, имея в виду начало вторжения в 2014 году.

"Кто нам что говорил? Смотрели телевизор, там говорили — идет "СВО" (война — ред.) и все. Я не знаю, как вам объяснить, но мы против войны. Никто с самого начала не поддерживал", — сказала еще одна местная жительница, женщина средних лет.

На митинги против войны россияне не выходили, потому что: "Да кому мы нужны! Нас слушать никто не будет и у нас ничего не спрашивали".

Мужчина со сломанными ребрами поблагодарил ВСУ за помощь — украинские военные дали им воду и еду, ведь местная власть сбежала, бросив людей.

Некоторые россиянки со слезами на глазах и дрожащим голосом рассказывали, что "все уже хотят мира". Они обустроили ночлежку в относительно безопасном помещении без окон.

"Это все, что у нас осталось. Теперь не знаем, чем все закончится, хоть бы договором хорошим, чтобы все мирно жили. Нам не надо ничего, хоть отношения у нас были… Спасибо вам ребята, что помогаете нам, вытянули нас. И гуманитарку вы нам [дали], и воду, и все вы нам, спасибо. Наши нас бросили и власть оставила, а вам спасибо", — сказали две жительницы Курской области.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что командующий ВС ВСУ показал момент уничтожения моста в Курской области. Украинские летчики нанесли высокоточный удар по российской переправе.