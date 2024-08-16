"Ситуация изменилась": аналитик рассказал, как Украина постепенно побеждает РФ

Курск лишь подчеркнул тенденцию, которая становилась все более очевидной

После двух с половиной лет напряженной борьбы за свою независимость многим трудно увидеть конец войны. Однако, по мнению независимого аналитика и сотрудника Центра оборонных стратегий Ганса Петтера Мидтуна, ситуация уже меняется в пользу Киева. И способствовало этому наступление Сил обороны Украины в Курской области.

Об этом аналитик написал в своей колонке на сайте "The Telegraph". Он отметил, что Украине удалось за неделю достичь больше, чем России за полгода.

"На полностью прозрачном поле боя Украине удалось тайно передислоцировать и развернуть подразделения по меньшей мере четырех элитных бригад и совершить внезапный механизированный штурм. В настоящее время Украина претендует на контроль над 1000 кв. км. В отличие от этого, Россия оккупировала 1175 кв. км территории Украины в период с января по июль 2024 года и это огромной ценой", — пишет аналитик.

В то же время, по словам аналитика, не стоит забывать о санкциях. Да, России удается обойти часть из них, однако далеко не все и они больно бьют по экономике страны-агрессора. Вместе с тем экономика Украины, благодаря поддержке союзников, находится в гораздо лучшем состоянии, чем российская, уверен эксперт.

"Что еще важнее, после войны Украина окончательно станет членом ЕС и НАТО. В отличие от России ее дальнейшая поддержка и восстановление разрушенных войной территорий гарантирована", — отмечает Мидтун.

"Способность России наращивать производство оборонной промышленности уже достигла своего пика и находится на максимальных мощностях. При этом наблюдается рекордная нехватка рабочей силы — около 4,8 миллиона. Подростки, пожилые люди и даже заключенные затыкают эту дыру", — утверждает аналитик.

Относительно украинской и западной промышленности, то они лишь начинают наращивать темпы. Учитывая, что США и Европа опоздали с этим процессом и не начали его в 2014-2015 гг., когда собственно и началась украинско-российская война, производство оружия существенно возрастет именно в 2024 и 2025 годах.

"Когда Кремль похвастался поставкой 1530 танков в течение 2023 года, он не упомянул, что почти 85% этих танков были старыми Т-72, ​​Т-62, а некоторые из них вообще отреставрированые Т-55 50-х годов. Ресурсы Кремля ограничены и со временем иссякнут", — убежден эксперт.

Сейчас на поле боя происходит огромная технологическая трансформация, и именно Украина является двигателем этих изменений. Разработка собственных дронов, перехватчиков, систем РЭБ и не только закладывают основу для победы. Украинские дроны уже способны поражать цели на расстоянии 1800 км.

"Украина стремится нарастить производство до трех миллионов дронов в год. Она стремится к постоянному совершенствованию беспилотных систем, включая увеличение использования искусственного интеллекта и разработки целых роев БПЛА. В настоящее время Украина уже использует системы, которые раньше использовались только в авиации, на беспилотных транспортных средствах", – рассказывает эксперт.

Запад медленно (и неохотно), однако, отменяет свои ограничения на использование Украиной оружия западного производства. В то же время Россия постепенно продвигается на восточном направлении, хотя эти сравнительно небольшие успехи стоят ей очень дорого.

"Уровень потерь в России сейчас превышает ее способность генерировать живую силу. Хотя ее живая сила близка к "неограниченной", тяжелое вооружение — нет. РФ медленно сжигает свои запасы старых танков, БТРов и артиллерии. Ее противовоздушная оборона истощается. Более трети Черноморского флота разрушено", — подчеркивает Мидтун.

При этом одни эксперты считают, что Россия может выдержать еще около двух-трех лет. Другие — что Россия достигнет "критической точки истощения" уже в 2025 году.

"Пора дать Путину выход: членство Украины в НАТО или вмешательство НАТО в войну", — заключил Мидтун.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в НАТО оценили реакцию России на начало наступления ВСУ в Курской области. Из-за вялости и страха ответственности российские генералы и чиновники реагировали на события с большим опозданием, что многое может сказать о ситуации в РФ.