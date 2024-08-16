Ракеты JASSM для Украины: почему документ 37-летней давности мешает их получить

Договор заключенный в 1987-м году может помешать Украине получить эти ракеты

Арсенал дальнобойных ракет Украины может пополниться крылатой ракетой JASSM. Вопрос о ее передаче обсуждают в администрации американского президента. Однако на пути ее передачи может оказаться такой международный фактор как Режим контроля ракетных технологий (РКРТ).

РКРТ был создан в 1987 году как механизм контроля за соблюдением Договора о нераспространении ядерного оружия. Участниками данного режима являются 35 стран, Украина же присоединилась к нему в 1995-м.

В рамках РКРТ страны-участники обязываются:

не экспортировать средства доставки оружия массового поражения;

не экспортировать товары и технологии, которые могут быть использованы для разработки этих средств доставки, в случае если в таком экспорте было отказано одной из стран-членов РКРТ без консультаций с ней.

Под действие первого пункта Режима подпадает экспорт ракет с дальностью свыше 300 км и массой полезной нагрузки 500 кг и более. Таким образом, модификация ракеты AGM-158B JASSM-ER дальностью свыше 900 километров является абсолютно недоступной для Украины. Но могут возникнуть вопросы и с передачей базовой версии.

Как писал "Телеграф", базовый вариант JASSM имеет дальность около 370 км, то есть формально также превышает разрешенные 300 километров. В то же время боевая часть американской ракеты составляет 450 кг, что даже меньше разрешенных 500 килограммов и РКРТ относится к подобному оружию более "лояльно".

К примеру, ракета Taurus, в поставках которой Германия отказывает Украине, в 2007-м и 2017-м годам успешно экспортировались в Испанию и Южную Корею соответственно. При этом дальность базового варианта составляет 500 км, но благодаря весу боевой части менее запрещенного (480 кг против 500), нарушением РКРТ эти сделки не стали.

Заметим, что вопрос применения дальнобойных ракет, поставляемых союзниками Украины, становится вопросом постоянных обсуждений и споров. Так, к нежеланию Германии поставлять ракеты Taurus постоянно добавляются ограничения по количеству получаемых Украиной ракет и тактике их применения. В частности, в США считают, что более эффективным было бы использование ракет ATACMS по Крыму, а не Курской области.