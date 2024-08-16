Ракети JASSM для України: чому документ 37-річної давності заважає їх отримати

Договір укладений у 1987 році може завадити Україні отримати ці ракети.

Арсенал далекобійних ракет України може поповнитися крилатою ракетою JASSM. Питання про її передачу обговорюють в адміністрації американського президента. Однак на шляху її передачі може виявитися такий міжнародний фактор, як Режим контролю ракетних технологій (РКРТ).

РКРТ було створено у 1987 році як механізм контролю за дотриманням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Учасниками цього режиму є 35 країн, Україна ж приєдналася до нього 1995-го.

У рамках РКРТ країни-учасники зобов’язуються:

не експортувати засоби доставки зброї масового ураження;

не експортувати товари та технології, які можуть бути використані для розробки цих засобів доставки, якщо у такому експорті було відмовлено одній з країн-членів РКРТ без консультацій з нею.

Під дію першого пункту Режиму підпадає експорт ракет із дальністю понад 300 км та масою корисного навантаження 500 кг і більше. Таким чином, модифікація ракети AGM-158B JASSM-ER дальністю понад 900 кілометрів є абсолютно недоступною для України. Але можуть виникнути питання з передачею базової версії.

Як писав "Телеграф", базовий варіант JASSM має дальність близько 370 км, тобто формально також перевищує дозволені 300 кілометрів. У той же час бойова частина американської ракети становить 450 кг, що навіть менше за дозволені 500 кілограмів і РКРТ відноситься до подібної зброї більш "лояльно".

Наприклад, ракета Taurus, у постачаннях якої Німеччина відмовляє Україні, у 2007-му та 2017-му роках успішно експортувалась до Іспанії та Південної Кореї відповідно. При цьому дальність базового варіанта становить 500 км, але завдяки вазі бойової частини менш забороненого (480 кг проти 500) порушенням РКРТ ці угоди не стали.

Зауважимо, що питання застосування далекобійних ракет, які постачають союзники України, стає питанням постійних обговорень та суперечок. Так, до небажання Німеччини постачати ракети Taurus постійно додаються обмеження щодо кількості отримуваних Україною ракет та тактики їх застосування. Зокрема, у США вважають, що більш ефективним було б використання ракет ATACMS у Криму, а не Курській області.