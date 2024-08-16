Россияне уже в считанных километрах, а в Мирнограде только заказали "зубы дракона": срок поставки вызывает удивление

Город находится под регулярными вражескими обстрелами

Власти города Мирноград в Донецкой области, который находится примерно в 5 километрах от линии фронта, заказали заградительные пирамиды типа "ПО-1". На это решили потратить 32,4 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные с сайта электронной системы публичных закупок Prozorro. Отмечается, что пирамиды предназначены для препятствования продвижению танковых и моторизованных формирований противника.

Согласно тендерной документации было закуплено 20 тысяч таких изделий. Однако здесь важно указать один момент. Срок поставки этих пирамид – до 31 декабря 2024 года.

Из-за того, что это была срочная и военная закупка, выполнение заказа было отдано сразу харьковскому ООО "АСКБ". Договор с компанией был заключен 15 августа. По данным аналитической системы YouControl, ООО "АСКБ" имеет уставный капитал в тысячу гривен.

Основной вид деятельности предприятия – оптовая торговля древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Также она занимается производством машин и оборудования специального назначения.

В 2024 году ООО "АСКБ" получало подряды от ведомств Краматорского, Северского, Лиманского и Мирноградского горсоветов. Все заказы касались оборонных закупок, в том числе пирамид.

Мирноград на карте

Стоит отметить, что пока власти прифронтового Мирнограда покупают пирамиды, в городе уже пытаются подручными средствами устраивать укрепления. В частности, как сообщили "Телеграфу" местные жители, дороги города просто засыпают породой, которую берут с окрестных терриконов.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, российские войска уже находятся почти в 10 километрах от окрестностей Покровска Донецкой области. Жителей общины призвали эвакуироваться.