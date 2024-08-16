Росіяни вже за лічені кілометри, а в Мирнограді тільки замовили "зуби дракона": термін постачання викликає подив
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Місто перебуває під регулярними ворожими обстрілами
Влада міста Мирноград у Донецькій області, яке знаходиться приблизно за 5 кілометрів від лінії фронту, замовила загороджувальні піраміди типу "ПЗ-1". На це вирішили витратити 32,4 мільйона гривень.
Про це свідчать дані із сайту електронної системи публічних закупівель Prozorro. Зазначається, що піраміди призначені перешкоджати просуванню танкових та моторизованих формувань противника.
Згідно з тендерною документацією, було закуплено 20 тисяч таких виробів. Проте тут важливо зазначити один момент. Термін постачання цих пірамід — до 31 грудня 2024 року.
Через те, що це була термінова та військова закупівля, виконання замовлення віддали одразу харківському ТОВ "АСКБ". Договір з компанією було укладено 15 серпня. За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "АСКБ" має статутний капітал у тисячу гривень.
Основний вид діяльності підприємства — гуртова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Також воно займається виробництвом машин та устаткуванням спеціального призначення.
У 2024 році ТОВ "АСКБ" отримувало підряди від відомств Краматорської, Сіверської, Лиманської та Мирноградської міськрад. Усі замовлення стосувалися оборонних закупівель, зокрема пірамід.
Варто зазначити, що поки влада прифронтового Мирнограда купує піраміди, у місті вже намагаються підручними засобами влаштовувати укріплення. Зокрема, як повідомили "Телеграфу" місцеві мешканці, дороги міста просто засипають породою, яку беруть з околишніх териконів.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
Нагадаємо, російські війська вже знаходяться майже за 10 кілометрів від околиць Покровська Донецької області. Мешканців громади закликали евакуюватись.