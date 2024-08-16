Росіяни вже за лічені кілометри, а в Мирнограді тільки замовили "зуби дракона": термін постачання викликає подив

Місто перебуває під регулярними ворожими обстрілами

Влада міста Мирноград у Донецькій області, яке знаходиться приблизно за 5 кілометрів від лінії фронту, замовила загороджувальні піраміди типу "ПЗ-1". На це вирішили витратити 32,4 мільйона гривень.

Про це свідчать дані із сайту електронної системи публічних закупівель Prozorro. Зазначається, що піраміди призначені перешкоджати просуванню танкових та моторизованих формувань противника.

Згідно з тендерною документацією, було закуплено 20 тисяч таких виробів. Проте тут важливо зазначити один момент. Термін постачання цих пірамід — до 31 грудня 2024 року.

Через те, що це була термінова та військова закупівля, виконання замовлення віддали одразу харківському ТОВ "АСКБ". Договір з компанією було укладено 15 серпня. За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "АСКБ" має статутний капітал у тисячу гривень.

Основний вид діяльності підприємства — гуртова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Також воно займається виробництвом машин та устаткуванням спеціального призначення.

У 2024 році ТОВ "АСКБ" отримувало підряди від відомств Краматорської, Сіверської, Лиманської та Мирноградської міськрад. Усі замовлення стосувалися оборонних закупівель, зокрема пірамід.

Мирноград на мапі

Варто зазначити, що поки влада прифронтового Мирнограда купує піраміди, у місті вже намагаються підручними засобами влаштовувати укріплення. Зокрема, як повідомили "Телеграфу" місцеві мешканці, дороги міста просто засипають породою, яку беруть з околишніх териконів.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, російські війська вже знаходяться майже за 10 кілометрів від околиць Покровська Донецької області. Мешканців громади закликали евакуюватись.